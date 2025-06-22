'Из гуманных соображений': у Лукашенко объяснили освобождение политзаключенных

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди которых оппозиционер Сергей Тихановский, по личной просьбе президента США Дональда Трампа. Эту просьбу белорусскому диктатору передал спецпосланник американского президента Кит Келлог.

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Об этом белорусам рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. Она отметила, что переговоры белорусского "лидера" с Келлогом продолжались более шести часов.

Напомним, что большинство освобожденных политзаключенных не являются гражданами Беларуси. Эйсмонт уточнила, что среди них двое граждан Японии, трое граждан Польши, двое граждан Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США – всех их Лукашенко "помиловал".

Если иностранцев белорусский диктатор освободил по личной просьбе Трампа, то белоруса Тихановского он "помиловал" "из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи".

По словам Эйсмонт, встреча диктатора Беларуси со спецпредставителем Трампа длилась шесть с половиной часов, и в ходе переговоров "затронули вопросы американских и европейских санкций в отношении Беларуси, войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношений Беларуси с РФ и Китаем".

"Круг тем был максимально актуальным. На данный момент говорили о том, что волнует весь мир, в том числе об Украине и Ближнем Востоке, о нашем взаимодействии с РФ и КНР. О санкционной политике Соединенных Штатов и Европейского Союза, об изменениях в политической архитектуре мира, о людях и истории войн тоже говорили", – рассказала она.

Правда, самое главное – "подробности разговора, детали, нюансы" – она не предоставила.

Как сообщал OBOZ.UA, оппозиционер Сергей Тихановский, который провел на родине за решеткой более пяти лет, был освобожден 21 июня. Это произошло, когда самопровозглашенный президент Беларуси провел встречу со спецсоветником президента США по Украине Китом Келлогом. Переговоры состоялись в Минске.

Напомним также, что Россия начала доставлять в Беларусь военные грузы самолетами Ил-76. Активизация военно-транспортной авиации агрессора фиксируется на фоне подготовки совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025".

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