Россия начала доставлять в Беларусь военные грузы самолетами Ил-76: СМИ раскрыли подробности

Российские военно-транспортные самолеты Ил-76 начали активно летать в Беларусь, доставляя военные грузы. Они приземляются и взлетают с авиабазы "Мачулищи".

Видео дня

Эту авиабазу с начала полномасштабного вторжения России в Украину используют российские войска. О подробностях и вероятных причинах активизации пишет военный портал "Милитарный".

Рост активности российской военно-транспортной авиации зафиксировали аналитики из AviVector. Они заметили перелеты Ил-76, а также привлечение для перевозок грузов тяжелого транспортного самолета Ан-124-100. Это, предполагают аналитики, может быть связано с запланированными Москвой военными учениями.

"В июне 2025 года российская транспортная авиация начала полеты на белорусские аэродромы в связи с запланированными на осень этого года российско-белорусскими учениями "Запад 2025". Мы визуализировали некоторые из недавних рейсов в и из Беларуси в инфографике ниже, и мы будем продолжать информировать вас о поступлении новых рейсов", – говорится в сообщении.

Судя по опубликованной инфографике, принимает российские транспортники аэродром "Мачулище" – одна из немногих белорусских авиабаз, способных принимать такие самолеты.

Ее российские воздушно-космические силы используют для собственных нужд с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, напоминает "Милитарный", россияне временно размещали там свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребители МиГ-31 для выполнения боевых задач в войне против Украины.

"Сценарий и масштаб этих учений фактически повторяют те, под прикрытием которых Россия зимой 2022 года накапливала войска и технику вблизи украинской границы, готовя вторжение", - говорится в материале.

Зато, добавляет "Милитарный", в Минске уже взялись убеждать, что запланированные учения якобы не представляют никакой угрозы для соседних стран и направлены только на подготовку военных обеих стран.

"Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, повышение уровня взаимодействия между Вооруженными силами Беларуси и России. Мы делаем это для себя и демонстрируем, что готовы защищать себя и никому не угрожаем", – заявил по этому поводу министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Кремль пока не решится начать новый военный конфликт в Европе, однако полностью исключать такого сценария не планируют и будут пристально следить за российскими действиями в Беларуси.

"Если кто-то решит, что нападение на Польшу или кого-либо из наших союзников останется безнаказанным, – он столкнется со всей силой Альянса. Наш ответ будет сокрушительным. Это должно быть абсолютно понятно Владимиру Путину и всем, кто захочет нас атаковать", – предостерег он.

Напомним, в конце мая стало известно, что Беларусь приняла неожиданное решение относительно учений "Запад". Тогда в МО страны заявили, что совместные с РФ учения переносятся от западных границ вглубь белорусской территории. Целью было названо подтверждение "готовности к диалогу, компромиссам и снижению напряженности".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!