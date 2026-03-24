Иран заявил, что готов к переговорам с США, но на своих условиях: о чем идет речь

Иран заявил о готовности рассмотреть предложения по урегулированию конфликта с Соединенными Штатами. В то же время Тегеран подчеркивает, что любые переговоры возможны только при условии учета национальных интересов страны.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на иранский источник. По его словам, в последние дни между США и Ираном происходили контакты через посредников, инициированные Вашингтоном.

По данным источника, пока эти контакты не достигли уровня полноценных переговоров. Через различные дипломатические каналы стороны лишь обмениваются сигналами, чтобы выяснить, существует ли возможность заключить соглашение для завершения конфликта.

При этом обсуждаемые предложения, по словам собеседника, касаются не просто прекращения огня, а достижения более широкой договоренности, которая могла бы окончательно урегулировать противостояние между странами.

Позиция Ирана

Источник отказался комментировать публичные заявления президента США Дональд Трамп о возможных переговорах. В то же время в Тегеране отметили, что позиция Ирана остается неизменной – страна готова рассмотреть любое жизнеспособное предложение.

"Иран не просит о встрече или прямых переговорах с Соединенными Штатами, но готов выслушать, если появится план долгосрочного соглашения, который бы гарантировал национальные интересы Исламской Республики Иран", – сказал источник.

В то же время в Иране заявили о готовности отказаться от разработки ядерного оружия. В то же время в Тегеране отмечают право государства использовать ядерные технологии в мирных целях.

"Иран готов предоставить все необходимые гарантии того, что он никогда не будет разрабатывать ядерное оружие, но имеет право на мирное использование ядерных технологий", – цитирует издание слова иранского источника.

Вместе с тем в Иране настаивают, что любая потенциальная сделка должна предусматривать полную отмену международных санкций против страны.

Что предшествовало

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 23 марта заявил, что Вашингтон и Тегеран минувшей ночью провели переговоры, в ходе которых достигли "значительных точек согласия". Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде, где провел выходные.

По словам президента США, обсуждения прошли успешно и дают основания для осторожного оптимизма. В разговоре с журналисткой он заявил, что стороны якобы достигли согласия по 15 пунктам. При этом конкретно назвал лишь один из них – обязательство Ирана не создавать ядерное оружие.

Однако Корпус стражей Исламской революции отверг его заявления. Там заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не проводилось. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран лишь выразил свою позицию, но прямых контактов не было.

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что после якобы "продуктивных" переговоров с Ираном приказал американской армии прекратить удары по Ирану на пять дней. Особенно это касается обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Также Трамп заявил, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. По его словам, это является ключевой частью более широких договоренностей между сторонами, которые включают ряд согласованных позиций – всего существует 15 пунктов соглашений с Ираном.

