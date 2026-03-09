Иран запустил еще одну баллистическую ракету по Турции: ее обезвредили силы ПВО

В понедельник, 9 марта, Иран снова запустил баллистическую ракету в сторону Турции. Зенитно-ракетные силы НАТО сбили ее в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции. Часть ее обломков упала на юго-востоке страны, в Газиантепе, среди гражданских никто не пострадал.

"Ракета была нейтрализована подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Турецкое Минобороны отмечает, что несмотря на то, что Анкара пытается избежать агрессии Тегерана, пытаясь сохранить добрососедские отношения, ведомство пригрозило Корпусу стражей Исламской Революции, что в случае продолжения этих инцидентов, Турция будет действовать решительно.

"Еще раз подчеркиваем: все необходимые шаги будут предприняты решительно и без колебаний против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство нашей страны. Мы напоминаем всем, что соблюдение предупреждений Турции по этому поводу отвечает интересам каждого", — отметили в военном ведомстве.

Тегеран не впервые провоцирует Анкару

Заметим, что 4 марта Турция также заявляла о сбитии ракеты, которую, по ее данным, запустили из Ирана.

Тогда Тегеран причастность к запуску опроверг, а в Анкаре отметили, чтоТурция, вероятно, не была целью этой ракеты, поскольку ее контигент зенитно-ракетных войск НАТО ее перехватил в небе над Ираком и Сирией.

"Мы оставляем за собой право реагировать на любое враждебное отношение к нашей стране, и предостерегаем воздерживаться от действий, которые приведут к дальнейшему распространению конфликта в регионе", — говорится в сообщении", — заявило тогда военное ведомство.

Ситуация на Ближнем Востоке — что происходит

9 марта Корпус стражей Исламской Революции атаковал крупнейший НПЗ "Варсо" в Бахрейне, в результатечего над объектом поднялись черные клубы дыма. Завод является главным нефтеперерабатывающим предприятием Бахрейна и одним из ключевых объектов энергетической инфраструктуры страны.

Тем временем в самом Иране, по информации телеканала Al-Jazeera, новым аятоллой был избран Моджтаб Хаменеи, второй сын погибшего Али Хаменеи. В КСИР уже приняли присягу на верность новому Верховному лидеру.

Напомним, 2 марта стало известно о том, что Иран беспилотниками атаковал Бахрейн. Под ударом оказался отель в столице страны Манаме, где остановились работники Пентагона. Сообщалось, что ранения получили двое сотрудников Министерства обороны США.

Как писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп оставляет открытой возможность наземной операции американских войск в Иране. При этом он уклончиво ответил на вопрос о "безоговорочной капитуляции" иранского режима.

