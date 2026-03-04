Пересекла воздушное пространство Ирака и Сирии: в Турции заявили о перехвате иранской ракеты

В среду, 4 марта, над Турцией сбили иранскую баллистическую ракету. Боеприпас пересек государственную границу Сирии и Ирака.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство обороны Турции, чье заявление приводит турецкая газета MIliyet. Ракету перехватили силы противовоздушной обороны НАТО на Восточном Средиземноморье.

Что известно

По данным ведомства, ракета, пересекая воздушное пространство Ирака и Сирии, прежде чем направиться в Турцию, была нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.

"Выпущенная из Ирана баллистическая ракета пересекла воздушное пространство Ирака и Сирии и была обнаружена во время движения к воздушному пространству Турции. Она своевременно нейтрализована силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении.

Фрагмент ракеты, который упал в районе Дертьоль провинции Хатай, идентифицировали как разгонный блок боеприпаса из ЗРК. В результате инцидента жертв и ранений нет, говорят в ведомстве, и добавляют, что в случае распространения агрессии Тегерана на Турцию, Анкара нанесет безотлагательный ответный удар.

"Каждый шаг для защиты нашей территории и воздушного пространства будет сделан решительно и без колебаний. Мы оставляем за собой право реагировать на любое враждебное отношение к нашей стране, и предостерегаем воздерживаться от действий, которые приведут к дальнейшему распространению конфликта в регионе", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Axios, на прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и сообщил, что Али Хаменеи и его главные советники должны встретиться в одном месте в Тегеране в субботу утром, добавив, что это идеальный момент для удара.

Как сообщал OBOZ.UA, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в течение последнего месяца также неоднократно звонил главе Белого дома. В разговоре наследник престола призвал его к силовому сценарию в отношении Ирана, и с начала операции Эр-Рияд выступил на стороне Вашингтона.

