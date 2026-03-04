Пересекла воздушное пространство Ирака и Сирии: в Турции заявили о перехвате иранской ракеты
В среду, 4 марта, над Турцией сбили иранскую баллистическую ракету. Боеприпас пересек государственную границу Сирии и Ирака.
Об этом сообщает Министерство обороны Турции, чье заявление приводит турецкая газета MIliyet. Ракету перехватили силы противовоздушной обороны НАТО на Восточном Средиземноморье.
Что известно
По данным ведомства, ракета, пересекая воздушное пространство Ирака и Сирии, прежде чем направиться в Турцию, была нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье.
"Выпущенная из Ирана баллистическая ракета пересекла воздушное пространство Ирака и Сирии и была обнаружена во время движения к воздушному пространству Турции. Она своевременно нейтрализована силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении.
Фрагмент ракеты, который упал в районе Дертьоль провинции Хатай, идентифицировали как разгонный блок боеприпаса из ЗРК. В результате инцидента жертв и ранений нет, говорят в ведомстве, и добавляют, что в случае распространения агрессии Тегерана на Турцию, Анкара нанесет безотлагательный ответный удар.
"Каждый шаг для защиты нашей территории и воздушного пространства будет сделан решительно и без колебаний. Мы оставляем за собой право реагировать на любое враждебное отношение к нашей стране, и предостерегаем воздерживаться от действий, которые приведут к дальнейшему распространению конфликта в регионе", — говорится в сообщении.
Напомним, по данным Axios, на прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и сообщил, что Али Хаменеи и его главные советники должны встретиться в одном месте в Тегеране в субботу утром, добавив, что это идеальный момент для удара.
Как сообщал OBOZ.UA, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в течение последнего месяца также неоднократно звонил главе Белого дома. В разговоре наследник престола призвал его к силовому сценарию в отношении Ирана, и с начала операции Эр-Рияд выступил на стороне Вашингтона.
