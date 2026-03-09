'Ключевой объект': Иран атаковал крупнейший НПЗ в Бахрейне, поднялся дым. Фото и видео

Иранские войска нанесли удар по крупнейшему НПЗ в Бахрейне. В результате атаки над объектом поднялись черные клубы дыма.

Видео дня

Об этом, утром 9 марта, сообщает The Times of Israel. Видео, где видно пожар, активно публикуют очевидцы.

Иран атаковал ключевой объект Бахрейна

Местные жители утверждают, что со стороны нефтеперерабатывающего завода Bapco в Бахрейне поднимается густой дым. Они добавили, что на территории предприятия произошло возгорание после атаки иранского беспилотника.

Об ударе ранее заявило правительство, сообщив о раненых и повреждениях в районе Ситры.

Стоит отметить, что завод Bapco является главным нефтеперерабатывающим предприятием Бахрейна и одним из ключевых объектов энергетической инфраструктуры страны.

Напомним, 2 марта стало известно о том, что Иран беспилотниками атаковал Бахрейн. Под ударом оказался отель в столице страны Манаме, где остановились работники Пентагона. Сообщалось, что ранения получили двое сотрудников Министерства обороны США (DOD)

Как писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп оставляет открытой возможность наземной операции американских войск в Иране. При этом он уклончиво ответил на вопрос о "безоговорочной капитуляции" иранского режима.

