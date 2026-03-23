Иран разместил на ракете фото премьер-министра Испании, который выступил против войны

Иран продемонстрировал ракеты с политическими посланиями на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. На одной из них разместили фото премьер-министра Испании Педро Санчес, который выступил против участия в войне.

Такие действия Тегерана сопровождаются публичными благодарностями политикам и протестующим, критикующим военные действия США. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Отмечается, что Иран нанес на одну из своих ракет изображение испанского премьера Педро Санчеса вместе с надписью благодарности.

Текст был выполнен на английском и фарси: "Понятно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, господин премьер-министр".

Кроме того, в телеграмм-канале агентства обнародовали еще одно фото ракеты. На ней изображен кадр с протестов в Лондоне после удара по школе для девочек в Иране. Рядом размещена надпись: "Спасибо тем, кто в Лондоне выражал сочувствие последствиям военных преступлений Трампа", имея в виду президента США Дональда Трампа.

Пост с фотографиями в телеграмме Tasnim сопровождает надпись: "Ракеты, которые вскоре будут выпущены по оккупированным территориям".

В начале марта Испания отказалась позволить США использовать свои военные базы для нанесения ударов по Ирану. В ответ Дональд Трамп пригрозил пересмотреть торговые отношения между странами.

Впоследствии Педро Санчес выступил с заявлением, в котором подчеркнул позицию Мадрида: Испания не намерена поддерживать действия, которые, по ее мнению, вредят глобальной безопасности.

Напомним, 21 марта Иран нанес удар баллистической ракетой по израильскому городу Арад. В результате прямого попадания разрушены жилые дома, по меньшей мере шесть человек погибли, более 100 получили ранения, есть пропавшие без вести.

Как писал OBOZ.UA, накануне Иран заявил об очередном ударе США и Израиля по своему ядерному объекту в Натанзе. По сообщениям Тегерана, последствий для населения и утечки радиоактивных материалов не зафиксировано.

