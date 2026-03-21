Иран ударил баллистикой по Араду на юге Израиля: 100 раненых, есть погибшие и пропавшие без вести

Иран нанес удар баллистической ракетой по израильскому городу Арад 21 марта. В результате прямого попадания разрушены жилые дома, по меньшей мере шесть человек погибли, более 100 получили ранения, есть пропавшие без вести.

Информацию о последствиях атаки распространил Telegram-канал "Голос Израиля". В сообщениях отмечается, что ракета попала непосредственно в жилую застройку, вызвав масштабные разрушения. Также приводится заявление ЦАХАЛ, в котором подтверждается факт падения баллистической ракеты и неудачная попытка ее перехвата.

В городе фактически уничтожен целый квартал. Речь идет о девяти старых четырехэтажных домах, которые обрушились после взрыва. Под завалами остаются люди, и поисково-спасательные работы продолжаются без перерыва. Время от времени спасатели достают пострадавших, но, как сообщается, количество погибших может возрасти.

Город выглядит опустошенным. Разрушенные квартиры, изуродованные фасады, обломки повсюду. Над местом удара работают вертолеты экстренных служб, которые доставляют раненых в больницы.

По данным израильской армии, речь идет о баллистической ракете с боевой частью весом около полутонны взрывчатого вещества. Было осуществлено две попытки перехвата, однако обе оказались неудачными. Ракета попала непосредственно в жилой сектор.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации "АРАН". По состоянию на сейчас известно о более 100 раненых, часть из них находится в критическом состоянии. Также подтверждена гибель по меньшей мере шести человек, еще десятки людей считаются пропавшими без вести.

Это уже вторая ракета, которую не удалось перехватить на юге Израиля за последние два часа. Подобный инцидент произошел в Димоне, где система противовоздушной обороны также не сработала. В ЦАХАЛ сообщили, что расследуют причины обоих случаев.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал ликвидацию секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани, заявив, что эта операция является частью стратегии дестабилизации иранского режима. По словам Нетаньяху, цель Израиля – предоставить иранскому народу возможность взять свою судьбу в свои руки и свергнуть режим.

