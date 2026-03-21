Иран заявил, что США и Израиль снова атаковали центр по обогащению урана в Натанзе

Мир снова обеспокоен эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Иран заявил об очередном ударе США и Израиля по своему ядерному объекту в Натанзе.

По сообщениям Тегерана, последствий для населения и утечки радиоактивных материалов не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана.

Отмечается, что США и Израиль нанесли совместный удар по комплексу по обогащению урана Martyr Ahmadi Roshan в Натанзе.

По сообщениям иранских властей, атака произошла в 14:05 по местному времени (Фарвардин). Тегеран отмечает, что этот акт нарушает международные законы и обязательства, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Технические проверки показали, что утечки радиоактивных материалов не было и нет угрозы для жителей окрестных районов.

Стоит отметить, что военная операция США и Израиля против иранских ядерных объектов продолжается с 28 февраля 2026 года. Впервые объект в Натанзе подвергся удару в начале марта. 12 марта израильская армия нанесла удар по ядерному центру Телекан в Тегеране.

Комплекс в Натанзе расположен в 300 км к югу от Тегерана, на глубине более 40 метров под землей. Он защищен стальной и бетонной оболочкой толщиной около 8 метров.

Второй крупный ядерный объект Ирана – завод по обогащению урана в Фордо. Он построен в склоне горы в 200 км к югу от Тегерана.

Как сообщал OBOZ.UA, Центральное разведывательное управление США заявило, что режим аятолл в Иране может добраться до высокообогащенного урана через узкий вход в разрушенные подземные бункеры. Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки армейского спецназа для его вывоза.

