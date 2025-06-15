Иран и Израиль должны заключить соглашение, и они это сделают, – Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль должны заключить мирное соглашение. По его словам, сейчас продолжаются многочисленные звонки и встречи.

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Об этом американский президент написал в своей социальной сети в воскресенье, 15 июня. Глава Белого дома отметил, что страны "должны заключить соглашение", и он может достичь этого с помощью торговли – как в случае Индии и Пакистана.

Президент США перечислил другие конфликты, которые, по его словам, ему удалось остановить: между Косово и Сербией, а также между Египтом и Эфиопией.

"Во время моего первого срока Сербия и Косово вели напряженную борьбу, как и в течение многих десятилетий, и этот давний конфликт мог перерасти в войну Я остановил ее (Байден навредил долгосрочным перспективам некоторыми очень глупыми решениями, но я исправлю это, снова). Другой случай – Египет и Эфиопия и их борьба из-за огромной плотины, которая влияет на прекрасную реку Нил. Мир, по крайней мере сейчас, благодаря моему вмешательству, и он останется таким", – написал Трамп.

По его словам, так же вскоре "у нас будет мир между Израилем и Ираном".

"Сейчас происходит много телефонных разговоров и встреч. Я много делаю, но никогда не получаю за это признание, но это не имеет значения, народ понимает. Сделаем Ближний Восток снова великим", – добавил Трамп.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде иранских городов прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них – главнокомандующий КСИР Хосейн Салами.

В ответ Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Израильская ПВО смогла перехватить большинство целей, однако были и попадания: десятки людей получили ранения, есть погибшие. После израильской атаки Иран заявил о выходе из ядерных переговоров с США.

14 июня Израиль продолжил наносить удары по территории Ирана в рамках операции "Восходящий лев" против ядерной и ракетной иранской угрозы. Между тем Иран вечером и ночью уже воскресенья снова атаковал Израиль ракетами.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что его и его помощников предупредили о планах Израиля атаковать Иран. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой, мягко говоря".

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