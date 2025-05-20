Индия и Пакистан договорились отвести войска до конца мая – СМИ

Индия и Пакистан достигли договоренности о поэтапном выводе войск, размещенных во время недавнего обострения конфликта в регионе Кашмир. До конца мая обе стороны должны вернуть подкрепления на довоенные позиции.

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Об этом 20 мая сообщило агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного представителя пакистанских служб безопасности. Решение было принято после четырехдневного вооруженного противостояния, вспыхнувшего в Кашмире в начале мая.

Тогда в результате атак с обеих сторон погибли более 70 человек. Конфликт начался после нападения на туристов в подконтрольном Индии Кашмире, в котором Дели обвинил Исламабад – последний отрицает какую-либо причастность.

Боевые действия сопровождались ракетными ударами, применением беспилотников, артиллерии и воздушных сил. Ситуацию удалось остановить только после неожиданного вмешательства президента США Дональда Трампа, который объявил о прекращении огня.

Как сообщил источник AFP, стороны уже согласились поэтапно сократить количество военных и техники на Линии контроля – де-факто границе между двумя частями Кашмира. Изначально предполагалось завершить отвод сил за 10 дней, однако возникли незначительные задержки. Впрочем, по данным СМИ, процесс уже запущен.

"Войска будут отведены на позиции, которые они занимали до начала конфликта, до конца мая", – сообщил агентству высокопоставленный представитель службы безопасности на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ.

Индия и Пакистан имеют давний спор из-за региона Кашмир, который обе страны считают своей территорией. С момента обретения независимости в 1947 году государства несколько раз вступали в вооруженные конфликты из-за этого региона.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник, 12 мая, обратился к нации по поводу конфликта страны с Пакистаном. Он заявил, что индийские операции против Исламабада были лишь приостановлены.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 мая Индия начала операцию "Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами и обе заявили о жертвах среди гражданских.

10 мая Индия атаковала три авиабазы в Пакистане, там прогремели взрывы. В Исламабаде заявили, что их самолеты не повреждены, а затем начали операцию "Баньян Марсус" в ответ на действия Нью-Дели.

В тот же день Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Переговоры продолжались при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Однако уже вскоре Индия обвинила Пакистан в нарушении перемирия, в Кашмире снова прогремели взрывы.

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