Эти ошибки в отпуске сделают вас мишенью для мошенников: как защититься

Во время отпуска туристы всё чаще становятся мишенью для мошенников из-за неосторожного обращения с личными данными. Современные онлайн-сервисы оставляют обширный цифровой след, которым активно пользуются злоумышленники.

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Эксперты предупреждают: несколько типичных ошибок могут стоить вам денег и безопасности. OBOZ.UA рассказывает, как их легко избежать.

Невнимательность к сообщениям и фишинговые ловушки

Планирование путешествия обычно сопровождается большим количеством электронных писем, SMS и уведомлений от авиакомпаний, отелей и сервисов бронирования. Именно эта привычка постоянно проверять сообщения становится слабым местом, которым пользуются мошенники.

Эксперты отмечают: самая распространенная ошибка – действовать поспешно, не проверяя информацию. Переход по подозрительным ссылкам или ввод данных на поддельных сайтах часто приводит к потере доступа к аккаунтам и деньгам.

В случае сомнений стоит самостоятельно заходить на официальные сайты компаний или пользоваться проверенными контактами из подтверждений бронирования.

Пароли и ложное чувство безопасности

Еще одна распространенная проблема – использование одинаковых паролей для разных сервисов. Учетные записи авиакомпаний, отелей и платежных систем содержат значительный объем личной информации, поэтому их взлом может иметь серьезные последствия.

По оценкам исследований, большинство утечек данных связано именно с повторным использованием паролей. Эксперты советуют создавать уникальные комбинации для каждого сервиса, пользоваться менеджерами паролей и обязательно включать двухфакторную аутентификацию.

Также стоит помнить, что даже использование VPN не гарантирует полной защиты, ведь оно не спасает от фишинговых атак.

Фальшивые контакты и давление на туристов

Во время путешествий люди часто ищут телефоны служб поддержки через интернет, особенно в стрессовых ситуациях. Именно этим пользуются мошенники, подменяя контакты в результатах поиска.

Злоумышленники могут выдавать себя за представителей авиакомпаний или отелей, требовать оплату за "изменения в бронировании" или угрожать его отменой. Эксперты советуют пользоваться только официальными номерами из приложений, с сайтов или из подтверждений бронирования, чтобы избежать обмана.

Что делать при подозрении на мошенничество

Даже осторожные туристы могут столкнуться с утечкой данных, поэтому важно действовать быстро. В случае подозрения следует немедленно заблокировать банковские карты, обратиться в финансовые учреждения и сменить пароли, начиная с самых важных аккаунтов.

Также рекомендуется настроить уведомления о мошеннических операциях, обратиться в соответствующие службы и, при необходимости, сообщить в правоохранительные органы. Если инцидент связан с бронированием, стоит сразу связаться с отелем или сервисом, ведь это поможет не только решить проблему, но и предотвратить дальнейшие случаи мошенничества.

Как сообщал OBOZ.UA, Италия заняла первое место среди европейских стран по количеству упоминаний о карманных кражах в отзывах туристов. Больше всего таких сообщений касалось популярных достопримечательностей в Риме, Милане и Флоренции.

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