СБУ задержала дезертира, который по заказу РФ шпионил в Днепропетровской области. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали дезертира, который по заказу врага шпионил за местами дислокации Сил обороны. Полученные данные россияне планировали использовать для будущих атак на территории нашего государства.

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Теперь предателю грозит пожизненное заключение. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности задержала в Днепропетровской области ещё одного российского агента. Им оказался завербованный врагом мобилизованный из Запорожья, который самовольно покинул воинскую часть и собирал для РФ разведданные о Силах обороны Украины", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, мобилизованного завербовали российские спецслужбы через его мать. Она поддерживала связь со знакомыми, которые остались на временно оккупированной территории Запорожской области и, по данным правоохранителей, сотрудничали с российскими оккупантами.

Спецслужбы РФ стремились получить от агента информацию о местах дислокации украинских военных в прифронтовых районах. Эти сведения оккупанты планировали использовать для подготовки новых и корректировки повторных ударов по восточным и южным областям Украины.

Кроме того, противник пытался собрать персональные данные командиров подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на передовой. Агент должен был передать информацию о местах временного пребывания военнослужащих, их позывных, а также пунктах базирования личного состава.

Как подчеркнули в СБУ, полученные разведданные российские спецслужбы планировали использовать не только для обстрелов, но и для подготовки терактов и диверсий против Сил обороны Украины.

Для выполнения этой задачи фигурант пытался передать врагу информацию о своей воинской части и смежных подразделениях. Однако правоохранители своевременно раскрыли его деятельность, задокументировали шпионскую активность и задержали агента.

В ходе обысков правоохранители изъяли у задержанного мобильный телефон, который, по данным следствия, содержал доказательства его сотрудничества с российскими спецслужбами.

"Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

Напомним, СБУ задержала российского агента, причастного к корректировке вражеских ударов по Славянску в Донецкой области. Известно, что предатель занимал должность инженера местной теплосети.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала еще одного корректировщика российских обстрелов столичного и центрального регионов Украины. Среди основных "целей" врага, которые должен был разведать предатель, была энергетическая инфраструктура. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

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