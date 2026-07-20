"Цыганское отродье". Рамина попала в расистский скандал в Польше и расплакалась от бессилия

Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней при прохождении паспортного контроля на польской границе. Из-за задержки поезда Киев – Перемышль она рисковала опоздать на самолет, а попытка попросить других пассажиров пропустить ее вперед обернулась оскорблениями на этнической почве.

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Услышав это, знаменитость, как она призналась, не сдержала слез. О пережитом Рамина написала в Instagram.

По ее словам, поезд прибыл с почти двухчасовым опозданием, из-за чего времени, чтобы добраться до аэропорта, расположенного примерно в часе езды от Перемышля, почти не оставалось.

Журналистка рассказала, что показывала пассажирам авиабилет и честно объясняла ситуацию. Многие люди, в частности мамы с детьми и большие семьи, отнеслись к ней с пониманием и согласились пропустить вперед. В то же время трое девушек категорически отказались это сделать, начали кричать, а, по словам Рамины, даже пытались физически помешать ей пройти дальше.

Позже, когда незнакомые женщины с детьми все же помогли журналистке продвинуться в очереди, она услышала за спиной оскорбительные слова.

"Здесь ко мне подходят женщины с детьми и говорят, чтобы я шла с ними. А потом я слышу за спиной: "Цыганское отродье. У нее это в крови... переться.." Дальше все как в тумане. То ли из-за обстрела, то ли из-за детской травмы, но меня просто раз*бало. Я начала плакать", – призналась Эсхакзай.

По словам журналистки, больше всего ее поразил контраст между человеческой добротой и проявлением расизма. Она поблагодарила тех, кто отнесся к ней с сочувствием и помог успеть на рейс.

"Сегодня я плакала дважды: сначала – от обиды. Потом – от человеческой доброты и сочувствия. Спасибо людям, которые пропустили меня. Я успела!" – написала она.

Вероятно, причиной оскорбительных высказываний стала внешность журналистки – смуглая кожа и темные волосы. Однако Рамина Эсхакзай не имеет цыганского происхождения. По отцовской линии у нее афганские корни, а по материнской – украинские.

Стоит отметить, что высказывание, которое услышала журналистка, является проявлением этнической дискриминации. Кроме того, слово "цыгане", прозвучавшее в оскорбительном контексте, сегодня считается устаревшим названием ромского народа и может восприниматься как уничижительное.

В современном украинском языке, официальных документах и рекомендациях правозащитных организаций используется самоназвание этого народа – ромы.

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