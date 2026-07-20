Выход из коалиции желающих, торможение санкций и "миротворчество" с кремлевским привкусом: как Болгария быстро превращается из партнера в проблему

Политический курс Болгарии в отношении Украины после досрочных парламентских выборов заметно изменился. Победа коалиции "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым означает возвращение к гораздо более сдержанной внешней политике в вопросах российско-украинской войны. Если ранее власти в Софии постепенно наращивали военно-техническое сотрудничество с Киевом и поддерживали большинство решений ЕС и НАТО, то новое болгарское правительство всё чаще дистанцируется от новых военных инициатив, более осторожно относится к санкционной политике и делает акцент на необходимости переговоров с Россией. Такой курс не разрушает европейское единство, но создает дополнительные трудности при принятии совместных решений.Такой курс затрудняет формирование единой европейской позиции в отношении поддержки Украины. София всё чаще выступает за более осторожный подход, ссылаясь на экономические интересы, внутриполитическую ситуацию и необходимость дипломатического урегулирования войны.

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На этом фоне всё чаще возникает вопрос: не повторит ли Болгария путь Венгрии, которая уже несколько лет использует право вето как инструмент политического торга с Брюсселем. Пока что София не демонстрирует готовности системно блокировать решения Европейского Союза в отношении Украины, однако отдельные шаги нового правительства свидетельствуют о том, что оно все активнее готово отстаивать собственные интересы даже ценой затягивания переговоров. Если такая практика станет регулярной, это может сказаться не только на санкционной политике ЕС, но и на скорости принятия решений о военной поддержке Украины. Именно поэтому смена политического курса Болгарии сегодня выходит далеко за пределы двусторонних отношений с Киевом и становится важным фактором европейской безопасности.

О том, как смена правительства в Болгарии привела к изменению политики этой страны в отношении Украины и вопросов в рамках российско-украинской войны – в материале OBOZ.UA

Между осуждением агрессии и призывами к "компромиссу"

Позиция Румена Радева в отношении войны уже несколько лет остается одной из самых противоречивых среди европейских лидеров. Он не отрицает факт российской агрессии, признает нарушение международного права и поддерживает территориальную целостность Украины. Однако почти каждое его заявление сопровождается критикой военной помощи Киеву, санкционной политики ЕС и призывами как можно скорее перейти к переговорам с Россией.

Нынешний глава правительства Болгарии известен как ярый критик военной помощи Украине. Он последовательно продвигает тезис о том, что у войны нет военного решения, а ее "продолжение лишь увеличивает человеческие потери и экономические проблемы Европы". Уже после возвращения к власти он вновь подчеркнул, что международные партнеры должны сосредоточиться на прекращении боевых действий и дипломатических переговорах, а не на расширении военной поддержки Украины. С момента вступления в должность премьера в мае он прекратил предоставление Киеву военной помощи.

Отказ от участия в новых коалициях по безопасности и санкционный торг

Радев неоднократно отвергал обвинения в том, что он занимает прокремлевскую позицию по вопросам войны в Украине. По словам политика, он выступает за "прагматичные" отношения с Москвой. Однако одним из первых решений нового правительства стал выход из "Коалиции желающих" – формата государств, координирующих дополнительную военную и финансовую поддержку Украины вне рамок базовых механизмов НАТО и ЕС. Тем самым София дала понять, что не намерена расширять свое участие в помощи Киеву. То, что Болгария отказалась в дальнейшем помогать Украине, Радев обосновал тем, что "военная и финансовая помощь стране не решит проблему мира".

"Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными методами, а в сильной дипломатической миссии, которая наконец положит конец эскалации", – сказал глава болгарского правительства. Слова, которые тесно переплетаются с кремлевской пропагандой в Европе.

Подобную позицию Болгария заняла и во время согласования очередных санкций Европейского Союза против России. Болгарское правительство пригрозило заблокировать пакет ограничений, если из него не будут исключены отдельные лица, в числе которых патриарх РПЦ Кирилл и представители российского нефтяного сектора. Официально София объясняла свою позицию необходимостью защиты экономических интересов и энергетической безопасности. Однако сама готовность использовать санкционный механизм в качестве предмета переговоров с Брюсселем свидетельствует о том, что Болгария всё активнее использует этот фактор даже тогда, когда это затрудняет принятие совместных решений в отношении России.

Новый курс проявился и в отношении проектов по созданию общей европейской противоракетной обороны. Официально это объясняют тем, что вопросы противоракетной безопасности должны оставаться в компетенции НАТО. На самом же деле речь идет о нежелании присоединяться к новым оборонным форматам, требующим значительных политических и финансовых обязательств.

Следует ли Радев тактике Орбана?

Одним из объяснений нынешней политики Софии может быть стремление укрепить свои переговорные позиции внутри Европейского Союза. Болгария остается одним из крупнейших получателей европейских фондов и в значительной степени зависит от финансирования из Брюсселя. В такой ситуации периодическая блокировка или затягивание отдельных решений может стать инструментом политического торга, а не свидетельством изменения геополитического курса.

Подобную модель уже много лет использует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Сначала Будапешт создает кризисную ситуацию вокруг санкций, финансовой помощи или других решений ЕС, а затем соглашается на компромисс после получения политических или экономических уступок. Если правительство Румена Радева будет действовать по аналогичной логике, Болгария может все чаще использовать право вето или угрозу его применения в качестве рычага влияния в переговорах с Брюсселем.

В то же время не стоит сводить позицию Радева исключительно к экономическим мотивам. На его политику влияют и традиционно сильные пророссийские настроения части болгарского общества, и зависимость отдельных секторов экономики от российских энергоносителей, и стремление избежать втягивания страны в военное противостояние. Поэтому, скорее всего, речь идет о сочетании внутриполитического расчета, экономического прагматизма и желания укрепить переговорные позиции Болгарии в Европейском Союзе.

Практическое сотрудничество с Украиной сохраняется

Несмотря на изменение политической риторики, украинско-болгарские отношения пока не перешли в фазу конфронтации. Даже после заявлений нового правительства о прекращении государственных поставок вооружений остается в силе десятилетнее соглашение о безопасности между Украиной и Болгарией, которое предусматривает развитие оборонно-промышленного сотрудничества, совместные проекты по производству боеприпасов и беспилотников, взаимодействие в сфере безопасности Черного моря и противодействие гибридным угрозам.

Кроме того, болгарский оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в рамках общеевропейских производственных цепочек. В 2025 году государственная компания VMZ создала совместное предприятие с немецкой Rheinmetall для производства 155-мм артиллерийских боеприпасов и взрывчатых веществ. Хотя завод не ориентирован исключительно на Украину, его продукция должна укрепить европейские производственные мощности, которые в значительной степени работают на обеспечение украинских потребностей.

В чём Кремль может извлечь выгоду

Для Москвы изменение политического курса Болгарии является скорее дипломатическим успехом, чем стратегическим прорывом. Болгария остается членом ЕС и НАТО, поэтому вряд ли будет пересматривать свои базовые союзнические обязательства. В то же время Кремль получает другое преимущество – появление внутри Европейского Союза еще одного государства, которое может требовать дополнительных компромиссов при принятии решений в отношении Украины.

Особое внимание Россия уделяет санкционной политике. Любой пакет санкций ЕС требует единогласного одобрения всех государств-членов. Если Болгария будет все чаще использовать право вето или угрозу его применения для защиты собственных экономических интересов, это замедлит согласование новых ограничений и создаст дополнительное пространство для российской дипломатии.

Не менее важным для Кремля является информационный эффект. Когда руководство страны-члена ЕС и НАТО регулярно подчеркивает необходимость прекращения военной помощи Украине и перехода к переговорам, Россия использует такие заявления как доказательство якобы "усталости Европы от войны". Даже если Болгария не меняет своей стратегической ориентации, подобная риторика помогает Москве продвигать тезис об ослаблении европейского единства и укрепляет её переговорные позиции на международной арене.

Может ли Болгария стать для Украины "новой Венгрией" в ЕС?

Пока что говорить о превращении Болгарии во "вторую Венгрию" преждевременно. София не ставит под сомнение членство в ЕС и НАТО, не выступает против поддержки Украины как таковой и не демонстрирует системного стремления блокировать общую внешнюю политику Союза. В то же время политика правительства Румена Радева свидетельствует о том, что Болгария будет все активнее занимать "особую позицию" при принятии решений, касающихся войны, как это ранее делала Венгрия при Викторе Орбане.

Наибольшие риски связаны именно с санкционной политикой. Поскольку новые ограничения ЕС требуют единодушной поддержки всех государств-членов, София может использовать право вето или угрозу его применения в качестве инструмента переговоров с Брюсселем. Прежде всего это будет касаться вопросов, затрагивающих энергетический сектор, транспорт, судоходство или отдельные отрасли болгарской экономики. Такой подход не означает пророссийского разворота, но способен замедлять принятие решений и создавать дополнительные возможности для Кремля играть на внутренних разногласиях Европейского Союза.

В то же время вряд ли Болгария пойдет по пути Венгрии, которая регулярно вступает в открытые конфликты с европейскими институтами. Скорее всего, София будет пытаться балансировать между выполнением союзнических обязательств и собственными интересами, идя на компромисс только после получения политических или экономических уступок.

Экономика как инструмент сохранения партнерства

В ближайшее время Болгария, скорее всего, сохранит нынешнюю модель поведения и вряд ли будет блокировать всю политику поддержки Украины. В то же время София может все чаще дистанцироваться от новых военных инициатив, требовать дополнительных компромиссов при согласовании санкций и избегать участия в форматах, предполагающих углубление оборонной интеграции.

Для Украины это означает необходимость более активно работать не только с правительством, но и с парламентом, бизнесом и болгарским оборонно-промышленным комплексом. Одним из немногих направлений, где Украина может компенсировать политическое охлаждение, остается экономическое сотрудничество. По данным Министерства экономики Болгарии, двусторонний товарооборот в 2025 году превысил 1,7 млрд долларов, что свидетельствует о сохранении активных экономических связей, несмотря на изменение политической конъюнктуры. Болгарские предприятия по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с Украиной даже в условиях более сдержанной позиции официальной Софии. Именно этот потенциал Киеву следует использовать для углубления сотрудничества. Прежде всего речь идет о развитии совместных проектов в сфере оборонной промышленности, логистики, энергетики, судоходства и послевоенного восстановления Украины. Чем сильнее будет экономическая взаимозависимость двух государств, тем сложнее любому правительству в Софии будет дистанцироваться от Украины исключительно из политических соображений. Экономический прагматизм может стать тем фактором, который позволит сохранить партнерство даже при наличии разногласий во внешнеполитических подходах.

Болгария изменила курс в отношении Украины, но ситуация пока некритическая

После прихода к власти Румена Радева Болгария действительно пересматривает свою политику в отношении Украины, однако говорить о кардинальном развороте пока не стоит. Предыдущие правительства максимально поддерживали Украину в пределах возможностей Болгарии. Сейчас происходит определенная ревизия, но она не настолько кардинальна, чтобы существенно навредить Украине – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

По словам эксперта, важно учитывать внутриполитическую ситуацию. Радев получил монобольшинство в парламенте, что позволяет ему проводить собственный курс, не завися от ультраправых сил. По мнению Леонова, если бы ему пришлось формировать коалицию с откровенно пророссийскими партиями, позиция Софии могла бы быть значительно жестче в отношении Украины.

"Болгария остается одним из крупнейших получателей европейских дотаций, поэтому возможности для резкого конфликта с Брюсселем ограничены. Именно поэтому София, вероятно, будет пытаться действовать по принципу политического торга – отстаивать собственные интересы в ходе переговоров, но не переходить черту, которая может поставить под угрозу отношения с Европейским Союзом. Болгария, скорее, становится наблюдателем, который уже не будет инициативно помогать Украине, но пока что серьезно не вредит европейским инициативам по поддержке Киева и давлению на Россию", – говорит Леонов.

По его мнению, самая большая проблема заключается в том, что подобная политика постепенно размывает общую позицию Европейского Союза. Призывы к переговорам без усиления военного и санкционного давления на Россию лишь играют на руку Кремлю, ведь опыт последних лет показал, что дипломатические инициативы без реальных рычагов не заставляют Москву менять свою политику.

В то же время Леонов подчеркивает, что Украине не стоит терять Болгарию как партнера. Прежде всего необходимо активнее работать с болгарским бизнесом, оборонной промышленностью, политическими элитами и общественным мнением. Болгарские предприятия заинтересованы в совместных оборонных проектах с европейскими партнерами и Украиной, поэтому экономический интерес может стать основой для дальнейшего сотрудничества.

Эксперт также критически оценивает работу украинской дипломатии в Болгарии, отмечая, что Киев недостаточно работал с местным обществом и информационным пространством. По его мнению, Россия значительно активнее использует культурное и медийное влияние, тогда как украинское присутствие остается слабым. Оценивая перспективы, Леонов не ожидает, что Болгария повторит путь Венгрии или станет союзником Кремля.

"Болгария будет вынуждена оставаться в фарватере европейской политики. Возможностей для полноценного разворота в сторону России сегодня практически нет. Лучший путь для Украины – искать общие экономические интересы и развивать сотрудничество там, где оно выгодно обеим сторонам", – констатировал Александр Леонов.