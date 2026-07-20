На заре развития футбола Олимпийские игры были первыми и единственными соревнованиями, где определялась сильнейшая футбольная команда. Однако в Олимпиадах могли участвовать только спортсмены-любители, в то время как в мировом футболе уже появились страны, в которых был узаконен профессионализм. Первой среди них стала родоначальница любимой игры миллионов – Англия.

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По мере того, как профессионализм все глубже пускал корни в спорте, все острее вставал вопрос: кто сильнее – любители или профессионалы? Решить его могли лишь очные поединки между ними. Необходим был новый турнир, в котором могли бы участвовать как любители, так и профессионалы.

ФИФА долго вынашивала идею проведения подобного футбольного турнира. Впервые она обрела реальные очертания на Конгрессе ФИФА, который проходил в Амстердаме. 28 мая 1928 года была принята резолюция, предложенная Французской футбольной федерацией, согласно которой начиная с 1930 года раз в четыре года должен проводиться мировой футбольный турнир.

Участвовать в нем могли как любители, так и профессионалы. Единственным условием являлось членство национальной федерации в ФИФА. Так было принято решение о проведении чемпионата мира по футболу.

Однако понадобилось еще почти два года, чтобы воплотить идею в реальность. Очередной Конгресс ФИФА, проходивший в Барселоне в 1929 году, определил страну – организатора первого чемпионата мира. Ею стал Уругвай.

13 июля 1930 года в Монтевидео матчем сборных Франции и Мексики стартовал первый чемпионат мира. Первую победу в истории чемпионатов мира одержала сборная Франции, переигравшая Мексику со счетом 4:1.

Первыми чемпионами мира стали хозяева турнира – футболисты сборной Уругвая, победившие в финале команду Аргентины со счетом 4:2.

Прошли годы, и чемпионат мира по футболу стал после Олимпийских игр самым популярным спортивным событием четырехлетия.

19 июля в Нью-Йорке состоялся финальный матч 23-го чемпионата мира. Впервые турнир принимали сразу три страны – США, Мексика и Канада. 11 июня в стартовом матче чемпионата мира, который состоялся в Мехико на стадионе "Ацтека", встретились сборные Мексики и Южной Африки. Победу со счетом 2:0 одержали мексиканцы.

Матчи мундиаля принимали стадионы 16 городов трех стран. Впервые финальный турнир собрал сборные 48 стран, 16 из которых представляли Европу.