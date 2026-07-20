На футбольном мундиале (где главный финал и утешительный были словно бы по разным видам спорта) неожиданно всплыло кое-что насчёт ставшей чемпионом Испании (снова действующий чемпион мира и Европы, да вдобавок и действующий олимпийский чемпион):

Видео дня

все свои восемь матчей на ЧМ она, как оказалось, играла исключительно против сборных тех стран, с которыми хотя бы когда-то (к примеру, при Карле Пятом или при Наполеоне) была в одном государстве.

Далее текст на языке оригинала.

Прочитавши про це на спортивному ресурсі, я трохи погуглив-повікіпедіював і сам переконався.

Отже, 8 суперників Іспанії по черзі й куди вони з нею разом входили (і коли!):

Кабо-Верде – Іберійська унія (16-17 ст.);

Саудівська Аравія – Дамасський/Омейядський халіфат (7-8 ст.);

Уругвай – Губернаторство Ріо-де-ла-Плата/Віцекоролівство Ріо-де-ла-Плата (17-19 ст.);

Австрія – Габсбурзька монархія/імперія (16-17 ст.);

Португалія – Іберійська унія (16-17 ст.);

Бельгія – Габсбурзька монархія/імперія (16-17 ст.), в складі самої Іспанії (16-18 ст.);

Франція – Перша імперія (19 ст.);

Аргентина – Губернаторство Нова Андалусія/Віцекоролівство Перу/Губернаторство Ріо-де-ла-Плата/Віцекоролівство Ріо-де-ла-Плата (16-19 ст.).

Може, однак, колоніальна Іспанія, на честь якої й названа саме "Латинська" Америка (і навіть латинське слово "мундіаль" вважають іспанським), є в цьому плані якимось винятковим виключенням?

Але ж і Україна на останньому хокейному чемпіонаті світу грала в основному теж із колишніми сусідами по спільних державних утвореннях:

Польщею, Литвою й Казахстаном,

тобто 3 гри з 5 (2 решта були з Францією й Японією).

Таким чином, саме світові чемпіонати нагадують людству, що весь світ це таке собі одне велике село…