Блог | Мундиаль: Испания – против только своих, или Весь мир это большая деревня, включая Украину
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На футбольном мундиале (где главный финал и утешительный были словно бы по разным видам спорта) неожиданно всплыло кое-что насчёт ставшей чемпионом Испании (снова действующий чемпион мира и Европы, да вдобавок и действующий олимпийский чемпион):
все свои восемь матчей на ЧМ она, как оказалось, играла исключительно против сборных тех стран, с которыми хотя бы когда-то (к примеру, при Карле Пятом или при Наполеоне) была в одном государстве.
Далее текст на языке оригинала.
Прочитавши про це на спортивному ресурсі, я трохи погуглив-повікіпедіював і сам переконався.
Отже, 8 суперників Іспанії по черзі й куди вони з нею разом входили (і коли!):
Кабо-Верде – Іберійська унія (16-17 ст.);
Саудівська Аравія – Дамасський/Омейядський халіфат (7-8 ст.);
Уругвай – Губернаторство Ріо-де-ла-Плата/Віцекоролівство Ріо-де-ла-Плата (17-19 ст.);
Австрія – Габсбурзька монархія/імперія (16-17 ст.);
Португалія – Іберійська унія (16-17 ст.);
Бельгія – Габсбурзька монархія/імперія (16-17 ст.), в складі самої Іспанії (16-18 ст.);
Франція – Перша імперія (19 ст.);
Аргентина – Губернаторство Нова Андалусія/Віцекоролівство Перу/Губернаторство Ріо-де-ла-Плата/Віцекоролівство Ріо-де-ла-Плата (16-19 ст.).
Може, однак, колоніальна Іспанія, на честь якої й названа саме "Латинська" Америка (і навіть латинське слово "мундіаль" вважають іспанським), є в цьому плані якимось винятковим виключенням?
Але ж і Україна на останньому хокейному чемпіонаті світу грала в основному теж із колишніми сусідами по спільних державних утвореннях:
Польщею, Литвою й Казахстаном,
тобто 3 гри з 5 (2 решта були з Францією й Японією).
Таким чином, саме світові чемпіонати нагадують людству, що весь світ це таке собі одне велике село…