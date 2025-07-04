'День начался тяжело': Зеленский – об успехах дронов-перехватчиков, разговор с Трампом и важное решение ЕС. Видео

Во время массированного российского обстрела в ночь на пятницу, 4 июля, важные результаты показали наши дроны-перехватчики. Они сбили десятки "Шахедов", которые россияне запустили по нашей стране.

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Об этом в вечернем обращении к народу сообщил президент Владимир Зеленский. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП Украины.

"Тяжело этот день начался – более 500 российских ударных дронов и ракет. Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были попадания", – прокомментировал Зеленский вражескую атаку.

"Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "Шахедов" были сбиты именно перехватчиками. Максимально это масштабируем. Больше производства таких дронов-перехватчиков. Больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача", – заявил глава государства.

Также он вспомнил о разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся вечером. Эту беседу президент назвал важной.

"Договорились о встрече наших команд, чтобы увеличить силу ПВО. Очень подробно говорили о совместном производстве – и нам это нужно, и Америке", – коротко рассказал Зеленский.

Он сообщил и о важном решении в Европе – это первое соглашение Украины о совместном производстве оружия для нас на территории ЕС. Соответствующие договоренности наша страна подписала вместе с Данией. "Это важно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения инвестиций", – отметил президент.

"Сегодня же поздравил наших украинских полицейских – День Национальной полиции Украины. Я поздравил ребят и отметил государственными наградами, в частности званием Герой Украины – четырех полицейских, одного из них, к сожалению, посмертно. Полицейские подразделения вместе со всеми в Силах обороны воюют на фронте", – сказал он.

Также Зеленский вспомнил об освобождении из вражеской неволи наших военнопленных. "И сегодня же новый был обмен, вернулись домой наши воины из российского плена. Готовим дальнейшие обмены", – анонсировал президент.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Новый этап обменов Украина и РФ провели 4 июля. Домой вернулись бойцы из рядов ВМС, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, ССО, а также НГУ, ГПСУ и Государственной специальной службы транспорта. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

– В Государственной пограничной службе Украины показали трогательные кадры с защитниками, которые 4 июля снова оказались дома.

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