Хантавирус подбирается к Украине? В Польше зафиксировали первый случай карантина

В Польше одного человека поместили на семидневный карантин. Это связано с тем, что он мог контактировать с пассажиром круизного лайнера Hondius, на котором был обнаружен хантавирус.

Об этом сообщает RMF24. Симптомов, как сообщается, у лица, находящегося под санитарным налядом, нет.

Сообщается, что лицо будет содержаться на карантине в течение семи дней. По данным издания, капитаном лайнера Hondius был гражданин Польши. Санитарная инспекция страны уже устанавливает других лиц, которые могли контактировать с пассажирами судна после их высадки.

Вспышка хантавируса на борту Hondius – что известно

В начале апреля круизный лайнер Hondius, следовавший из Аргентины, стал эпицентром вспышки опасного хантавируса штамма Андес. Эта ситуация вызвала серьезное беспокойство международного сообщества из-за высокого уровня смертности от вируса, достигающего 40%.

Первые тревожные признаки появились еще во время пребывания корабля в море, когда среди пассажиров зафиксировали недомогание и первые смерти. В частности, известно о гибели супругов: мужчина умер непосредственно на борту, а его жена – после высадки на острове Святой Елены.

Как спастись от хантавируса

Специфического лечения или вакцины против ханатвируса пока не существует. В 2024 году компания Moderna начала разработку вакцины против него (именно эта компания была одним из главных производителей вакцин от коронавируса).

Терапия направлена только на поддержание жизненных функций организма и облегчение симптомов. Болезнь часто маскируется под обычный грипп:

Внезапная лихорадка и озноб;

Сильная мышечная боль и усталость;

Расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота);

Одышка, свидетельствующая о поражении легких.

Инкубационный период длится от двух до четырех недель, что затрудняет своевременную диагностику.

Как отмечает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, хантавирус относится к опасным заболеваниям, которые передаются человеку от диких грызунов. Он может поражать почки и легкие, провоцируя тяжелые осложнения и даже угрозу для жизни. Чаще всего инфицирование происходит при контакте с загрязненной пылью, слюной или выделениями мышей и полевок. Особенно внимательными стоит быть в теплое время года, когда люди больше времени проводят на природе или убирают дачи, чердаки и старые помещения.

Медики отмечают: знание основных симптомов и правил профилактики поможет избежать серьезных последствий. У человека может возникатьвысокая температура, сильная головная боль, тошнота и боль в мышцах.

Также возможны боли в пояснице и проблемы с мочеиспусканием. В тяжелых случаях возникают кровотечения, поражения сосудов и острая почечная недостаточность. Врачиотмечают, что при появлении таких симптомов после контакта с грызунами или уборки старых помещений нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, 10 мая Hondius прибыл в порт Гранадилья. Там корабль пришвартовался для эвакуации пассажиров и части экипажа, а на борту уже побывали медики-эпидемиологи.

В то же время гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уже направляется на Тенерифе, чтобы лично наблюдать за эвакуацией и"поддержать медицинских работников и портовые службы". Однако его заявлениепривело к демонстрации островитян, которые требовали, чтобы никого с корабля не высаживали на остров.

Как сообщал OBOZ.UA, с борта корабля продолжается эвакуация пассажиров. Из аэропорта страны уже вылетели 20 граждан Великобритании, 14 граждан Испании и шестеро граждан Канады.

