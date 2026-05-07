Вспышка хантавируса на лайнере: в МИД Испании рассказали, когда стартует эвакуация пассажиров

Эвакуацию пассажиров круизного судна MV Hondius планируют начать 11 мая, когда судно прибудет в Тенерифе. Пассажиры будут оставаться на борту до организации авиарейсов для возвращения домой.

Правительство Испании сообщило о подготовке эвакуации пассажиров круизного лайнера, который направляется к Канарским островам. К операции привлекут министерства внутренних дел и обороны страны.

Судно MV Hondius сейчас движется к Тенерифе, входящему в состав Испании. Если лайнер прибудет по графику до конца недели, эвакуация стартует в понедельник, 11 мая.

По информации испанского МВД, министерство обороны будет координировать перевозку граждан Испании в больницу в Мадриде. Вместе с тем страны ЕС попросят организовать возвращение своих граждан с Канарских островов.

В ведомстве также уточнили, что все пассажиры будут оставаться на борту лайнера до прибытия рейсов, которыми их будут эвакуировать.

Что предшествовало

В Атлантическом океане на борту круизного лайнера MV Hondius зафиксировали вспышку опасной инфекции. Речь идет о хантавирусе – редкое, но потенциально смертельное заболевание.

Вспышка произошла во время рейса из аргентинского Ушуайя в Кабо-Верде, на борту находилось около 150 туристов.

Известно о по меньшей мере трех погибших, а также нескольких пассажиров с симптомами инфекции. Часть пострадавших уже эвакуировали, один пациент находится в отделении интенсивной терапии, еще один случай подтвердили лабораторно.

Впоследствии испанское правительство приняло решение об обязательной изоляции 14 граждан страны, которые находятся на борту круизного лайнера. Все они, по состоянию на момент публикации, не имеют симптомов, однако их отправят в специальное медучреждение.

Судно должно пришвартоваться в порту Гранадилья-де-Абона на острове Тенерифе, после чего начнется эвакуация пассажиров в Мадрид. Операцию планируют провести с максимальными мерами безопасности и без контакта с местными жителями.

По прибытии пассажиры пройдут медицинский осмотр. Далее граждан Испании транспортируют военным самолетом на базу Торрехон-де-Ардос.

Как сообщал OBOZ.UA, инфекционное заболевание хантавирус, передающееся от грызунов к человеку, в Украине обнаружили еще в 2019 году у львовского студента. Парень употреблял купленные на рынке пряности без термической обработки.

