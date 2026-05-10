В Тенерифе продолжается эвакуация пассажиров с хантавирусного лайнера: какие страны уже забрали своих граждан

На испанском острове Тенерифе продолжается эвакуация пассажиров с борта круизного лайнера Hondius, на котором обнаружили вспышку хантавируса. Из аэропорта страны уже вылетели 20 граждан Великобритании.

Об этом сообщает британский телеканал SkyNews. Ранее с острова вылетел самолет, на борту которого находились шестеро граждан Канады.

По данным СМИ, на взлетной полосе перед посадкой всем померили температуру, и они без лишних слов сели в самолет.

В то же время, самолет с 14 гражданами Испании, которых первыми эвакуировали с корабля, уже приземлился возле испанской военной базы Торрехон под Мадридом. 13 пассажиров и одного члена экипажа круизного судна доставят непосредственно в военный госпиталь, где они будут помещены на карантин и получат медицинскую помощь.

После высадки всех пассажиров круизный лайнер Hondius, где фиксировали вспышку хантавируса, пополнит собственные запасы и продолжит путь в Нидерланды с частью экипажа. Хотя точная дата прибытия в Роттердам пока неизвестна, ожидается, что это произойдет до конца следующей недели.

Вспышка хантавируса на борту Hondius – что известно

В начале апреля круизный лайнер Hondius, следовавший из Аргентины, стал эпицентром вспышки опасного хантавируса штамма Андес. Эта ситуация вызвала серьезное беспокойство международного сообщества из-за высокого уровня смертности от вируса, достигающего 40%.

Первые тревожные признаки появились еще во время пребывания корабля в море, когда среди пассажиров зафиксировали недомогание и первые смерти. В частности, известно о гибели супругов: мужчина умер непосредственно на борту, а его жена – после высадки на острове Святой Елены.

Напомним, 10 мая Hondius прибыл в порт Гранадилья. Там корабль пришвартовался для эвакуации пассажиров и части экипажа, а на борту уже побывали медики-эпидемиологи.

Как сообщал OBOZ.UA, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уже направляется на Тенерифе, чтобы лично наблюдать за эвакуацией и"поддержать медицинских работников и портовые службы". Однако его заявлениепривело к демонстрации островитян, которые требовали, чтобы никого с корабля не высаживали на остров.

