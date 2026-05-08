Хантавирус на лайнере MV Hondius: что это за болезнь, как распространяется, и есть ли лечение

В начале апреля круизный лайнер MV Hondius, следовавший из Аргентины, стал эпицентром вспышки опасного хантавируса штамма Андес. Эта ситуация вызвала серьезное беспокойство международного сообщества из-за высокого уровня смертности от вируса, достигающего 40%.

Несмотря на то, что болезнь обычно передается от грызунов, зафиксированный штамм имеет редкую способность передаваться между людьми в условиях длительного тесного контакта. Как пишет BBC, сейчас официально подтверждено несколько летальных случаев, а медицинские службы мира пытаются локализовать угрозу. Всемирная организация здравоохранения работает в усиленном режиме, чтобы отследить каждого пассажира, который мог стать носителем инфекции после возвращения домой.

Хронология событий на MV Hondius

Первые тревожные признаки появились еще во время пребывания судна в море, когда среди пассажиров зафиксировали недомогание и первые смерти. В частности, известно о гибели супругов: мужчина умер непосредственно на борту, а его жена – после высадки на острове Святой Елены.

В общем медики обнаружили восемь человек с подозрением на инфицирование, у пяти из которых диагноз подтвердился официально. На борту также находились пятеро украинцев, все они являются членами экипажа лайнера.

Особенности штамма Андес и пути инфицирования

Традиционно хантавирусы попадают в организм человека через вдыхание пыли, загрязненной выделениями грызунов. Однако штамм Андес, обнаруженный на лайнере, является специфическим из-за возможности передачи от человека к человеку. Эксперты отмечают, что для заражения не достаточно случайной встречи: необходим длительный и тесный физический контакт, который часто возникает в ограниченном пространстве кают или общих обеденных зон судна. Именно поэтому риск для рядовых граждан, которые не были на борту, пока оценивается как нулевой.

Поскольку часть пассажиров сошла с судна раньше, чем был объявлен карантин, они успели разлететься в Великобританию, Нидерланды, США, ЮАР и Швейцарию. Сейчас Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) и другие национальные службы обязывают таких лиц соблюдать самоизоляцию в течение 45 дней. ВОЗ отмечает, что эта вспышка не является началом новой пандемии вроде COVID-19, поскольку механизм распространения вируса значительно ограниченнее.

Сейчас MV Hondius направляется к Канарским островам. Судно прошло глубокую профессиональную дезинфекцию, а пассажиры и экипаж, остающиеся на борту, находятся под постоянным наблюдением медиков. По заявлениям оператора Oceanwide Expeditions, новых случаев проявления симптомов не зафиксировано, что дает надежду на локализацию вспышки без дальнейших жертв.

Опасность хантавируса

Главная опасность хантавируса заключается в том, что специфического лечения или вакцины против него не существует. Терапия направлена лишь на поддержание жизненных функций организма и облегчение симптомов. Болезнь часто маскируется под обычный грипп:

Внезапная лихорадка и озноб;

Сильная мышечная боль и усталость;

Расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота);

Одышка, свидетельствующая о поражении легких.

Инкубационный период длится от двух до четырех недель, что затрудняет своевременную диагностику.

Как отмечает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, хантавирусные инфекции относятся к опасным заболеваниям, которые передаются человеку от диких грызунов. Они могут поражать почки и легкие, провоцируя тяжелые осложнения и даже угрозу для жизни. Чаще всего инфицирование происходит при контакте с загрязненной пылью, слюной или выделениями мышей и полевок. Особенно внимательными стоит быть в теплое время года, когда люди больше времени проводят на природе или убирают дачи, чердаки и старые помещения.

Медики отмечают: знание основных симптомов и правил профилактики поможет избежать серьезных последствий.

Что такое хантавирусные инфекции

Хантавирусы – это группа вирусов, которые переносят дикие грызуны. Для человека они опасны тем, что могут вызывать два тяжелых заболевания – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром.

Специалисты подчеркивают, что от человека к человеку инфекция не передается. Основным источником заражения остаются инфицированные грызуны и их выделения.

Как можно заразиться

Чаще всего люди инфицируются при вдыхании пыли, которая содержит частицы мочи, слюны или фекалий зараженных мышей или полевок. Риск особенно высок во время уборки старых помещений, сараев, чердаков или подвалов.

Также заражение возможно через поврежденную кожу или слизистые оболочки после контакта с загрязненными поверхностями. Еще один путь передачи – употребление продуктов, к которым имели доступ грызуны.

Самыми опасными сезонами для заражения считаются поздняя весна, лето и осень.

Какие симптомы заражения хантавирусом

Первые признаки хантавирусной инфекции часто напоминают простуду или грипп. У человека может возникать высокая температура, сильная головная боль, тошнота и боль в мышцах.

Также возможны боли в пояснице и проблемы с мочеиспусканием. В тяжелых случаях возникают кровотечения, поражения сосудов и острая почечная недостаточность.

Врачи отмечают, что при появлении таких симптомов после контакта с грызунами или уборки старых помещений нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

Чем опасна геморрагическая лихорадка

Это заболевание начинается внезапно – с высокой температуры, сильной слабости и боли в теле. Впоследствии поражаются почки, что может привести к серьезным нарушениям их работы.

У некоторых пациентов появляются носовые кровотечения, высыпания и кровоизлияния из-за повреждения капилляров. В тяжелых случаях больным требуется лечение в реанимации и гемодиализ.

В Украине в последние годы фиксировали лишь единичные случаи этой болезни.

Хантавирусный легочный синдром: почему он опасен

Хантавирусный легочный синдром сначала может выглядеть как обычная вирусная инфекция. Человек жалуется на кашель, лихорадку и ломоту в теле.

Однако уже через несколько дней состояние резко ухудшается – появляется сильная одышка, отек легких и дыхательная недостаточность. Без быстрого лечения болезнь может завершиться летально.

Как защититься от хантавируса

Медики советуют избегать контакта с грызунами и их выделениями. Не стоит касаться гнезд, экскрементов или мертвых животных без средств защиты.

Во время уборки старых помещений не рекомендуется подметать сухую пыль – лучше использовать влажную уборку и антисептические средства. Еду нужно хранить в герметичных контейнерах, чтобы до нее не добрались мыши.

Во время отдыха на природе желательно пользоваться палатками с защитными сетками и соблюдать правила гигиены.

Что делать при подозрении на инфекцию

Если после пребывания на природе, уборки чердака или контакта с грызунами появились температура, боль в мышцах или пояснице, нужно как можно быстрее обратиться к семейному врачу.

Медикам важно сообщить о возможном контакте с грызунами, ведь это поможет быстрее установить правильный диагноз и начать лечение.

Как сообщал OBOZ.UA, заболевание хантавирусом в Украине обнаружили еще в 2019 году у львовского студента. Он заразился от пряностей, купленных на рынке.

