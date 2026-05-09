Ситуация с хантавирусом: глава ВОЗ прибыл на Тенерифе, страны организовали эвакуацию

По состоянию на субботу, 9 мая, только Германия, Франция, Бельгия, Ирландия и Нидерланды подтвердили отправку самолетов на испанский остров Тенерифе для эвакуации своих граждан с борта круизного лайнера MV Hondius, на котором зафиксирована вспышка хантавируса. Власти ЕС направляют еще два самолета для эвакуации остальных европейских граждан, чьи страны не смогли прислать собственный воздушный транспорт.

Об этом сообщил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка. В свою очередь гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уже направляется на Тенерифе, чтобы лично наблюдать за эвакуацией и "поддержать медицинских работников и портовые службы".

Эвакуация с острова

США и Великобритания заявили о наличии самолетов и готовности помочь с эвакуацией с лайнера и затем из Испании гражданам стран, не входящих в ЕС.

Сейчас MV Hondius стало на якорь возле Тенерифе. Местные власти предупредили, что эвакуацию можно будет провести в срок между полуднями воскресенья и понедельника 10 и 11 мая.

Глава ВОЗ перед поездкой на остров встречался в Мадриде с премьер-министром Испании Педро Санчесом – для обсуждения эвакуации людей с лайнера.

"Я лично поблагодарил премьер-министра Санчеса за решение Испании принять этот корабль. Я назвал это актом солидарности и морального долга, потому что именно так и есть. Знайте, что запрос ВОЗ к Испании с просьбой принять лайнер не был сделан произвольно – он в полном соответствии с Международными правилами здравоохранения, юридически обязательной системы всем странам ВОЗ", – объяснил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Беспорядки на Тенерифе

Объяснения главы ВОЗ были спровоцированы беспорядками на Тенерифе – жители острова протестуют против того, что MV Hondius стал на якорь возле их порта и эвакуацию будут осуществлять сначала именно на остров.

Люди говорят о рисках для здоровья и недостаточной подготовке властей к приему инфицированного судна. Они требуют четких гарантий безопасности, специальных противоэпидемических мер и прозрачной информации о том, как именно будет происходить эвакуация пассажиров.

Среди основных причин недовольства – страх, что работников порта могут заставить работать без надлежащей защиты и инструкций, несмотря на наличие инфицированного судна.

Объяснение главы ВОЗ

Именно из-за этих беспорядков глава ВОЗ и обратился к жителям Тенерифе.

"Меня зовут Тедрос, и я занимаю должность генерального директора Всемирной организации здравоохранения, учреждения Организации Объединенных Наций, которое отвечает за глобальное общественное здоровье. Для меня непривычно обращаться непосредственно к людям одной общины, но сегодня это не только уместно, но и необходимо. Поэтому я хочу обратиться к вам как простой человек к людям, потому что вы этого заслуживаете", – отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он пояснил, чтона борту судна фиксируют штамм хантавируса Андес, который "является серьезным, но контролируемым" в этой ситуации.

"Я прошу вас четко понять – это не еще один COVID-19. Текущий риск для общественного здоровья, связанный с хантавирусом, остается низким. Я и мои коллеги это уже заявляли без всяких двусмысленностей", – утверждает глава ВОЗ.

По его словам, на судне сейчас нет пассажиров с симптомами, эксперты ВОЗ работают непосредственно на борту, а Испания подготовила "изолированный и контролируемый" механизм перевозки пассажиров в порт Гранадилья и местное население не будет иметь никакого контакта с пассажирами.

Что сейчас на судне

Несмотря на оптимистичный тон главы ВОЗ, организация подтвердила: на борту восемь заболевших, среди которых трое уже умерли – голландская пара и гражданин Германии.

По данным ВОЗ, у шести из этих людей подтверждено заражение вирусом, еще у двух только "подозрение на случай заражения".

По данным министра здравоохранения Испании Моники Гарсии, с лайнера эвакуируют всех без исключения пассажиров, а также еще 17 членов экипажа. Те 30 членов экипажа, которые останутся на борту, сразу после эвакуации пассажиров отправятся на судне в Нидерланды.

Багаж людей и тела умерших пассажиров судна останутся на борту, лайнер будет полностью продезинфицирован, добавила она.

Что предшествовало

В начале апреля круизный лайнер MV Hondius, следовавший из Аргентины, стал эпицентром вспышки опасного хантавируса штамма Андес. Эта ситуация вызвала серьезное беспокойство международного сообщества из-за высокого уровня смертности от вируса, достигающего 40%.

Первые тревожные признаки появились еще во время пребывания судна в море, когда среди пассажиров зафиксировали недомогание и первые смерти. В частности, известно о гибели супругов: мужчина умер непосредственно на борту, а его жена – после высадки на острове Святой Елены.

