Киевлянка пыталась вывезти в Германию открытки с Гитлером 1930-х годов. Фото

На Закарпатье таможенники изъяли у 53-летней жительницы Киева пять старинных открыток с изображением Адольфа Гитлера, датированных 1930-ми годами. Женщина пыталась вывезти их в Германию без обязательного декларирования и специального разрешения на перемещение культурных ценностей через границу.

Видео дня

Открытки обнаружили 9 мая во время оформления пассажиров международного поезда "Чоп-Прага". Об инциденте сообщили в Закарпатской таможне.

Во время проверки ручной клади таможенники нашли в дорожном чемодане женщины запечатанный конверт, внутри которого были пять старинных почтовых открыток. Они могут иметь признаки культурной, исторической или антикварной ценности.

В таможенной декларации гражданка не указала наличие старопечатных книг, а также не сообщила о них устно во время прохождения контроля.

В то же время украинское законодательство предусматривает, что печатные издания, созданные до 1945 года, можно вывозить за пределы страны только при наличии специального свидетельства на право вывоза культурных ценностей.

На момент проверки такого документа у женщины не было. Поэтому таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ч.3 ст.471 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас изъятые листовки направят на экспертизу. Специалисты должны установить, представляют ли они историко-культурную ценность и подпадают ли под категорию антикварных предметов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинка пыталась вывезти антикварные монеты за границу через "зеленый коридор" (упрощенную систему таможенного контроля). Для нее это закончилось штрафом в 5,1 тыс. грн и конфискацией ценностей в пользу государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!