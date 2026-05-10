У Путина снова заговорили про ультиматумы по Украине, анонсировав визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

В Кремле в очередной раз заявили, что мирные переговоры не принесут никаких существенных результатов, пока Украина не примет российские ультиматумы. В частности, Москва настаивает, чтобы ВСУ вышли с территории Донецкой области.

Также россияне пожаловались, что завершению войны препятствует Европа. Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ рассказал помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Новая порция ультиматумов из Москвы

По словам представителя Кремля, переговоры по урегулированию российско-украинской войны будут стоять на одном месте, пока ВСУ не выйдут из Донбасса.

Ушаков также выразил уверенность, что Украина все же передумает и отдаст России свою территорию. Параллельно с этим главарь Кремля Путин накануне заявил, что российская армия собирается военным путем захватить Донецкую область.

"Пока Украина не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов переговоров, но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело. Они знают в Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают", – заявил помощник Путина.

Переговоры с американцами

В разговоре с пропагандистами Ушаков заявил, что в Москве пройдут переговоры с американской делегацией. По его словам, визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зять Джареда Кушнера в Москву состоится "достаточно скоро".

"Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог", – сказал Ушаков.

Манипуляции Кремля

Руководство страны-агрессора РФ создает условия, чтобы переложить вину за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на ЕС и Запад несмотря на то, что именно Россия продолжает придерживаться своих максималистских военных целей, которые равносильны полной капитуляции Украины.

Кремль публично и в частном порядке заявляет о своем отказе идти на уступки по требованиям. Речь идет, в частности, о требовании Москвы получить контроль над Донецкой областью, причем даже ее части, которая не оккупирована на данный момент.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Москву 9 мая передал российскому диктатору Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского о готовности к прямым переговорам. Глава словацкого правительства не комментировал, как на это отреагировал главарь Кремля.

Ранее сообщалось, что еще в феврале народный депутат Роман Костенко заявил, что Украине невыгодны мирные переговоры об окончании войны. Тогда он говорил, что нужно просто продержаться до весны, чтобы россияне перестали выдвигать неприемлемые условия.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин 9 мая заявил, что война против Украины идет к завершению. Он также выразил готовность лично встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но хочет, чтобы тот приехал в Москву.

