'Украина всегда безупречна!' Появилось видео с репетиции LELÉKA на Евровидении 2026: сеть в восторге

Представительница Украины на Евровидении 2026 LELÉKA (Виктория Лелека) провела вторую репетицию своего выступления в Вене (Австрия) перед началом недели песенного конкурса. В сети появилось лишь 30-секундное видео постановки песни Ridnym, которое активно обсуждают еврофаны. Украинские звезды и иностранные зрители высоко оценили номер певицы и сценографию, хоть и минималистичную.

Видео опубликовали на официальной странице конкурса. На нем видно, что на сцене использовали легкие ткани и визуальные эффекты с потоками ветра. Это якобы имитирует трепетание крыльев птицы.

На одном из кадров можно заметить бандуриста Ярослава Джуся с бандурой, что должно стать изюминкой выступления.

На репетицию отреагировали украинские артисты и иностранцы. По состоянию на утро 10 мая, выступление Украины заценили более 33,5 тысячи пользователей соцсети и оставили под ним более тысячи комментариев.

"Лети, птичка! Пусть все удастся!" – Jerry Heil

"Вау, какое мощное выступление! Вперед, LELEKA! Вперед, Украина!" – Джамала

"Невероятно, посылаю любовь и поддержку". – Злата Огневич

"Не могу дождаться, чтобы увидеть это вживую".

"Это просто невероятно! LELÉKA, удачи! Взлетай высоко". – Мика Ньютон

"Это Украина: всегда безупречная в плане постановки".

Известно, что над постановкой работает команда режиссера Ильи Дуцика, который работал вместе с группами Ziferblat, "Хейтспич" и другими. По его словам, главной идеей номера стала искренность и уязвимость человека.

"У нас сложилось созвучное взаимодействие – от первого диалога до глубокого понимания перфоманса. Это история о пути личности, о многослойности внутренних состояний и постоянном движении к себе. Надеюсь, нам удалось создать действо честное, уязвимое и одновременно сильное – такое, что откликается на внутренних уровнях", – объяснил он.

Сценический образ для LELÉKA создала дизайнер Лилия Литковская (бренд LITKOVSKA). Как она объяснила, образ выстроен из плетеного корсета, выполненного из разных фактур, который формирует ощущение "живой" ткани, которая будто движется вместе с артисткой. В наряде преобладают натуральные материалы, а сама работа над ним требовала часа ручного труда.

Справка. Украина выступит во втором полуфинале Евровидения 2026 14 мая под номером 12 (первый полуфинал – 12 мая). Гранд-финал юбилейного 70-го конкурса состоится 16 мая в Вене.

