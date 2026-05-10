Лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл на Тенерифе: началась эвакуация пассажиров

Испанский круизный лайнер Hondius, на борту которого произошла вспышка смертоносного хантавируса, в воскресенье, 10 мая прибыл в порт Гранадилья на испанском острове Тенерифе. Там корабль пришвартуется для эвакуации пассажиров и части экипажа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании. На борту корабля уже побывали медики-эпидемиологи.

Что известно

Как сообщается,граждане Испании первыми высадятся на шлюпках группами по пять человек и будут доставлены на берег, где их пересадят в закрытые автобусыи доставят в местный аэропорт. Пассажиры сядут на рейс обратно в Мадрид на испанском военном самолете, сообщили чиновники, подчеркнув, что они будут находиться в изоляции.

Отчет, опубликованный Министерством здравоохранения Испании перед тем, как лайнер пришвартовался на Тенерифе, подтвердил, что корабль прошел соответствующие медицинские проверки перед тем, как стать на якорь.

"Согласно информации, предоставленной экспертами, которые поднялись на борт судна, гигиенические и экологические условия являются надлежащими, и они не обнаружили грызунов, поэтому передача через контакт с грызунами на борту маловероятна", – говорится в отчете.

Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, США, Великобритания и Нидерланды, подтвердили в субботу, что отправили самолеты для эвакуации своих граждан, хотя местные чиновники с Канарских островов заявили, что не все самолеты прибыли в аэропорт. Пассажиры не покинут судно, пока не прибудет назначенный им эвакуационный самолет, сообщили испанские чиновники.

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что пассажиры из Нидерландов будут следующей группой, которая покинет судно, а их самолет также перевезет пассажиров из Германии, Бельгии и Греции. После этого будут эвакуировать пассажиров из Турции, Франции, Великобритании и США. В то же время тридцать членов экипажа останутся на борту и отправятся в Нидерланды, где корабль продезинфицируют.

В свою очередь, Европейское агентство здравоохранения сообщило, что все пассажиры пассажирского лайнера считаются контактами высокого риска.

Пассажиры уже выходят с корабля

По информации Associated Press, пассажиры стали покидать лайнер. Никто из 140 находящихся на борту, не имеет симптомов вируса.

Министерство здравоохранения Испании заявило, что сначала эвакуируют испанских граждан.

Всех, кто выходит на берег, проверят на наличие симптомов. Пассажиров-иностранцев снимут с корабля только после того, как будут готовы эвакуационные рейсы, чтобы доставить их к местам назначения.

Вспышка хантавируса на борту Hondius – что известно

В начале апреля круизный лайнер Hondius, следовавший из Аргентины, стал эпицентром вспышки опасного хантавируса штамма Андес. Эта ситуация вызвала серьезное беспокойство международного сообщества из-за высокого уровня смертности от вируса, достигающего 40%.

Первые тревожные признаки появились еще во время пребывания корабля в море, когда среди пассажиров зафиксировали недомогание и первые смерти. В частности, известно о гибели супругов: мужчина умер непосредственно на борту, а его жена – после высадки на острове Святой Елены.

Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уже направляется на Тенерифе, чтобы лично наблюдать за эвакуацией и"поддержать медицинских работников и портовые службы".

Однако островитяне протестовали против того, чтобы лайнер стал на якорь возле их порта, осуществления эвакуации сначала именно на остров, и из-за страха, что работников порта могут заставить работать без надлежащей защиты и инструкций, несмотря на наличие инфицированного судна.

