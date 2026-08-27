"Где они были в сентябре 2022-го?" Пашинян заявил, что Армения больше не считает Россию стратегическим партнером

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил , что в связи с невыполнением Организацией Договора о коллективной безопасности и Россией обязательств в сфере безопасности трудно говорить о стратегическом партнерстве. Это также касается, в частности, событий сентября 2022 года.

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Об этом он заявил во время своей пресс-конференции в четверг, 27 августа. Его слова приводит армянское информационное агентство ARKA.

Что известно

В утвержденной пятилетней программе правительства Армении на 2026–2031 гг. отмечается, что Ереван намеревается трансформировать иуглубить партнерские отношения с Россией. В то же время в ней Россия как стратегический союзник не упоминается.

"Все происходило на ваших глазах. Если я напишу "стратегическое партнерство", вы спросите: "Что произошло в сентябре 2022 года? ОДКБ и Россия не выполнили свои обязательства в сфере безопасности? Где они были в сентябре 2022 года?". Не выполнили. Что мне ответить?", – сказал глава правительства Армении.

Отметим, что в 2024 году Армения заявила о приостановке своего участия в ОДКБ. Тогда Никол Пашинян назвал причиной невыполнение со стороны ОДКБ своих обязательств перед Арменией в сфере безопасности. МИД страны также заявлял, что Ереван воздерживается от участия в финансировании деятельности ОДКБ в рамках бюджета организации на 2024 год.

Армения отдаляется от России

После саммита Европейского политического сообщества, который 4 мая собрал в Ереване десятки европейских лидеров (включая президента Украины Владимира Зеленского), произошло еще одно значимое событие. Во вторник, 5 мая, состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС, итогом которого стало провозглашение партнерства, основанного на взаимных связях.

В Армении официально стартовала евроинтеграция, когда Никол Пашинян подписал соответствующий закон в апреле 2025 года. Тогда глава армянского правительства подчеркивал, что это начало сближения, а не формальная заявка на членство.

Российский МИД в связи с визитом украинского президента вызвал чрезвычайного и полномочного посла Армении в РФ Гургена Арсеняна, выразив претензии. А сам Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения не поддерживает Россию в войне против Украины, напомнив , что Ереван продолжает оказывать Киеву гуманитарную помощь.

На действия Армении отреагировал глава Кремля Владимир Путин. Он сравнил сближение Еревана с Брюсселем с событиями в Украине, подчеркнув, что такие намерения "требуют особого рассмотрения". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, предупредил Ереван о возможных последствиях такого шага для его участия в ЕАЭС.

Напомним, в июне 2026 года Никол Пашинян отверг требование Владимира Путина провести референдум о возможном вступлении Армении в Евросоюз. Армянский премьер тогда заявлял, что процесс евроинтеграции еще не достиг этапа, когда гражданам можно предложить окончательный выбор между ЕС и ЕАЭС.

Как писал OBOZ.UA, Москва отозвала своего посла из Армении из-за шагов Еревана по сближению с ЕС. В РФ заявляли, что эти инициативы негативно влияют на работу ЕАЭС.

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