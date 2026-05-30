Министерство иностранных дел России вызвало в Москву российского посла в Армении Сергея Копыркина для "дополнительных консультаций". Причиной там называют усиление сотрудничества между Арменией и Европой.

Об этом сообщают пропагандистские росСМИ. Москва оценила поступок Еревана как "нанесение ущерба в рамках Евразийского экономического союза".

Что известно

В дипведомстве государства-террориста говорят, что вызов Копыркина касается "инициатив" Армении по сближению с ЕС, которые, по мнению Москвы,"негативно влияют на ЕАЭС".

Заметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно стремился к вступлению Армении в Евросоюз, что подтвердилось, когда в феврале этого года парламент страны принял соответствующий законопроект.

Что предшествовало

После саммита Европейского политического сообщества, который 4 мая собрал в Ереване десятки европейских лидеров (включая президента Украины Владимира Зеленского), состоялось еще одно значимое событие. Во вторник, 5 мая, прошел первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС, итогом которого стало провозглашение партнерства, основанного на взаимных связях.

В Армении официально стартовала евроинтеграция, когда Никол Пашинян подписал соответствующий закон в апреле 2025 года. Тогда глава армянского правительства подчеркивал, что это начало сближения, а не формальная заявка на членство.

Российский МИД из-за визита украинского президента вызвал чрезвычайного и полномочного посла Армении в РФ Гургена Арсеняна, выразив претензии. А сам Никол Пашинян ранее заявлял, что Армения не поддерживает Россию в войне против Украины, напомнив, что Ереван продолжает оказывать Киеву гуманитарную помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, на действия Армении отреагировал глава Кремля Владимир Путин. Он сравнил сближение Еревана с Брюсселем с событиями в Украине, подчеркнув, что такие намерения "требуют особого рассмотрения".

