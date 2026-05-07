Армения не поддерживает Россию в войне против Украины, – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его государство не является союзником России в войне против Украины. Ереван продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.

Видео дня

Соответствующее заявление Пашинян сделал во время правительственного брифинга, отвечая на вопрос журналистов относительно украинско-армянских контактов. Его слова цитирует Armenpress.

"Мы не союзники России в отношении Украины"

Премьер подчеркнул, что позиция Армении относительно войны РФ против Украины остается неизменной. Пашинян напомнил, что Ереван уже оказывал Украине гуманитарную помощь и продолжает это делать, одновременно дистанцируется от действий Кремля.

"Я уже делал заявления на эту тему. Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины", - заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что эта позиция является принципиальной для Армении, несмотря на союзнические отношения с Россией в других сферах.

Также глава правительства Армении добавил, что не поедет в Москву на парад к 9 мая, объяснив такое решение предвыборной кампанией.

Принципы мирного процесса

Пашинян такжеотметил важность Алма-Атинской декларации для Еревана. По его словам, этот документ остается одним из ключевых принципов внешней политики Армении.

Алма-Атинская декларация лежит в основе признания территориальной целостности бывших республик СССР, и именно на ее основе Ереван строит мирный процесс с Азербайджаном, подчеркнул премьер.

"Вы знаете, насколько важна и основополагающая для нас Алма-Атинская декларация, и мы опираемся на эту декларацию и на этой основе строим мир с Азербайджаном. И это наша принципиальная позиция", — отметил премьер-министр.

Визит Зеленского в Ереван

Напомним, что 4 мая Владимир Зеленский посетил Ереван и принял участие в VIII саммите Европейского политического сообщества.

Визит украинского президента вызвал критику со стороны отдельных пророссийских сил, после чего Пашиняну пришлось публично объяснять позицию Армении относительно войны в Украине и отношений с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, Армения выходит из-под российского влияния. Такую стратегию страны анонсировал премьер-министра Никол Пашинян в Европарламенте. Он также сказал о возможности вступления в Европейский Союз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!