УКРАИНСКАЯ ИДЕЯ – ВЫЖИТЬ И ПОБЕДИТЬ!

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В чем сегодня заключается наш собственный украинский интерес, то есть какой должна быть наша современная Украинская Идея?

Все сложное всегда просто, и поэтому для всех без исключения украинцев сегодня есть одна единственная идея – ВЫЖИТЬ и ПОБЕДИТЬ!

Но чтобы выжить сегодня ночью, завтра днем и послезавтра, нужно становиться сильнее и закалённее с каждой минутой и каждым часом, делать все для того, чтобы самосовершенствоваться, не только ради завтрашнего выживания, но и ради будущей победы над врагом.

Нам не нужен "справедливый мир" – нам нужна победа!

Но чтобы достичь этой победы, недостаточно просто выжить, нужно еще и установить справедливость сначала внутри себя, а затем вокруг себя. И вот когда мы достигнем индивидуальной и коллективной СПРАВЕДЛИВОСТИ – тогда сможем сделать все, каждый на своем месте, для Победы.

Вот в этом, на мой взгляд, и заключается сейчас наш украинский интерес, то есть идея – выжить сегодня, самосовершенствоваться завтра, достичь справедливости послезавтра, а затем победить внутреннего врага как внутри себя, так и в нашей Украине, а также – внешнего врага в Рашистане.