'Категорически неприемлемо': МИД России вызвал посла Армении после визита Зеленского в Ереван

7 мая министерство иностранных дел России вызвало чрезвычайного и полномочного посла Армении в РФ Гургена Арсеняна. Во время встречи с заместителем главы российского МИД Михаилом Галузиным послу высказали претензии из-за визита президента Украины Владимира Зеленского в Ереван.

Об этом сообщили на официальном сайте МИД страны-агрессора. В ведомстве заявили, что считают неприемлемым предоставление Зеленскому возможности выступить на мероприятиях под "эгидой" ЕС в Армении.

В МИД РФ подчеркнули, что такая позиция Армении, по мнению россиян, не соответствует партнерским отношениям между странами. Посол Армении пообещал передать позицию Москвы руководству в Ереване.

"Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС "трибуны" главарю киевского нацистского режима В. Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России. Подчеркнуто, что в Москве испытывают в связи с этим справедливое возмущение и считают, что отсутствие со стороны официального Еревана надлежащей негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующей партнерскому характеру российско-армянских отношений", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

3 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Армению с официальным визитом для участия в саммите Европейского политического сообщества. Самолет украинского лидера приземлился в аэропорту Еревана.

Глава государства имел отдельные переговоры с премьер-министрами Норвегии Йонасом Гаром Стере, Финляндии Петтери Орпо, Великобритании Киром Стармером и Чехии Андреем Бабишем.

Саммит состоялся в формате Европейского политического сообщества, создание которого в 2022 году инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Эта площадка объединяет страны ЕС и государства, которые не входят в союз, для обсуждения общих вызовов и сотрудничества.

