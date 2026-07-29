Франция решила депортировать российскую топ-пропагандистку: подрывает общественный порядок

Министерство внутренних дел Франции вынесло предписание о выезде из страны бывшей руководительнице филиала российского пропагандистского телеканала RT Ксении Федоровой. Французские власти обвиняют российскую пропагандистку в распространении кремлевских нарративов – после запрета RT France уже на французском телевидении и радио.

Видео дня

В предписании о высылке говорится, что деятельность Федоровой "дестабилизирует общественный порядок". А именно – женщина "участвует в распространении дезинформации, манипулирует общественным мнением" и "подрывает веру европейских граждан, в частности граждан Франции, в государственные институции".

До выезда из Франции Федорова (гражданка России, как отмечено в предписании МВД Франции) помещена под надзор полиции. То есть женщину заставляют сдать все соответствующие документы и ежедневно отмечаться в полицейском участке.

О ком идет речь

До 2022 года 45-летняя Ксения Федорова (родилась в декабре 1980 года) возглавляла RT France. Канал и вещание были запущены в декабре 2017 года из студии в Булонь-Бианкур.

В январе 2023 года, из-за вторжения России в Украину, телеканал Федоровой попал в санкционный список ЕС. Санкции предусматривают блокировку активов на территории любой страны ЕС, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества и т. д.

Соответственно, канал RT France был закрыт.

Однако Федорова осталась во Франции и начала работать постоянной ведущей на телеканале CNews, радиостанции Europe 1 и, якобы, журналисткой в газете Le Journal du Dimanche.

Указанные СМИ принадлежат 74-летнему консервативному французскому миллиардеру Винсенту Боллоре. Его медиаимперия пропагандирует крайне правые взгляды.

Что говорят власти

Официально в предписании о высылке указано, что деятельность Федоровой "дестабилизирует общественный порядок", поскольку российская пропагандистка "участвует в распространении дезинформации, манипулирует общественным мнением".

"Эксперты по дезинформации начали бить тревогу по поводу влияния, которое оказывает Федорова в то время, когда Франция готовится к президентским выборам в следующем году", – отмечает Politico.

Президент Франции Эммануэль Макрон ещё в 2017 году заявлял, что Федорова – не журналист, а пропагандист, как и весь канал RT France в целом.

В июне этого года французский лидер, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что не изменил своего мнения по этому поводу. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро – глава МИД республики заявил, что тот, кто предоставляет эфир и печатную площадь Федоровой, "просто выполняет приказы Путина".

Депутаты Европарламента призвали Евросоюз включить Федорову в санкционные списки как "хорошо известную российскую пропагандистку".

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне экономического кризиса в России, усугубляющегося в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину и международных санкций, кремлевские пропагандисты начали открыто призывать граждан к "терпению". Пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире федерального телевидения призвала россиян "спокойнее относиться к дефициту бензина".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!