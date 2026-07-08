Пропагандистка Симоньян призвала россиян не жаловаться на дефицит топлива и упомянуть карты на продукты в 90-х. Видео

На фоне усугубляющегося экономического кризиса в России, вызванного полномасштабным вторжением РФ в Украину и международными санкциями, кремлевские пропагандисты начали открыто призывать граждан к "терпению". Пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире федерального телевидения призвала россиян "спокойнее относиться к дефициту бензина".

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Главный редактор телеканала RT попросила граждан РФ не жаловаться, напомнив, что в 90-е годы ситуация в стране была значительно хуже. Фрагмент заявления Симоньян опубликовал Telegram-канал "Сирена".

Россиянам предлагают вспомнить дефицит 90-х

Выступая в эфире программы украинофоба Владимира Соловьева, пропагандистка попыталась преуменьшить масштаб нынешних проблем с топливом, переключив внимание граждан России на воспоминания о распаде СССР. По ее словам, нынешние трудности несопоставимы с тем, что россияне переживали в начале 1990-х годов.

"Бензина нет? Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 1992 году были купоны. Мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте 11-12 лет и еще раньше – за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой, потому что воды не было", – заявила пропагандистка.

Она добавила, что россияне уже переживали более сложные времена, поэтому "смогут справиться" и с текущими трудностями, призвав всех "быть поспокойнее".

Угроза путинскому режиму

По мнению Симоньян, "противники России" рассчитывают, что внутренние проблемы спровоцируют массовое недовольство и попытки смены путинского режима. Однако этого, как считает пропагандистка, не произойдет.

Таким образом, пропагандистская машина РФ формирует новый нарратив для населения. Пока путинский режим продолжает разрушительную и кровопролитную войну в Украине, обычным россиянам предлагают затянуть пояса, отказаться от базового комфорта и смириться с возвращением дефицита уровня 90-х годов ради амбиций Кремля.

Реальная причина кризиса

Призывая граждан "терпеть", Симоньян предсказуемо умолчала о первопричинах топливного коллапса внутри самой России. Дефицит бензина и рост цен на топливо стали прямым следствием агрессивной войны, которую Кремль развязал против Украины.

Пока российская армия ежедневно бомбит украинские города, разрушая жилые дома и критическую инфраструктуру, сама РФ столкнулась с закономерными последствиями своей политики.

Регулярные атаки беспилотников по российским НПЗ существенно снизили объемы переработки нефти внутри страны. Ограничения на экспорт и импорт технологий усложняют ремонт поврежденного оборудования. Кроме того, огромное количество топлива уходит на обеспечение оккупационных войск в ущерб внутреннему рынку.

Напомним, Россия, столкнувшаяся с беспрецедентным дефицитом нефтепродуктов из-за успешных атак украинских беспилотников на НПЗ, вынуждена искать спасение у стран, которые официально внесла в список "недружественных". После многочисленных заявлений МИД РФ о том, что российским ведомствам и госкомпаниям запрещено вести дела с японцами, россияне все же решили купить топливо у Японии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вместо разгара курортного сезона временно оккупированный Крым погружается в глубокий экономический кризис, вызванный дефицитом топлива и постоянными перебоями с электроэнергией. Местные предприниматели, которые годами игнорировали полномасштабную путинскую агрессию, массовые убийства украинцев и разрушение городов, теперь столкнулись с последствиями войны.

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