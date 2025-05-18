Европейские лидеры 'далеки от' переговоров по размещению войск в Украине, – Мерц

Европейские лидеры, в частности, в "Коалиции желающих", пока не ведут разговоров о развертывании войск сдерживания в Украине. Сейчас ситуация не предусматривает никаких иных обсуждений, кроме прекращения российской агрессии благодаря переговорам.

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Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Как отмечает Reuters, заявление прозвучало после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Напомним, что Германия – одна из стран "Коалиции желающих", которая якобы согласилась на развертывание своих войск в Украине. Италия в указанную коалицию не входит, хотя и предоставляет Украине военную помощь.

"Сейчас нет причин говорить о размещении войск в Украине, мы далеки от этого. Мы хотим, чтобы оружие остановилось, убийства прекратились. Это единственные вопросы, которым мы сейчас посвящены, и нет никаких других", – подчеркнул канцлер ФРГ.

По его словам, "следующим шагом должно быть четкое определение формата мирных переговоров".

Ранее Мерц заявлял, что переговоры в Стамбуле "завершились ниже наших ожиданий". После встречи с Мелони он повторил эту оценку, и напомнил, что ЕС работает над новым пакетом санкций против России.

В свою очередь Мелони заявила, что Италия открыта к присоединению к любому международному формату, направленному на прекращение войны.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя Мерц был разочарован позицией страны-агрессора России на переговорах в Стамбуле, он приветствовал сам факт начала переговоров и назвал их "первым позитивным сигналом".

Также Мерц заявил, что поддерживает конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины.

Отметим, что в США частным образом решили поддержать "Коалицию желающих" – государства, которые потенциально готовы отправить на украинскую территорию своих миротворцев как гарантию безопасности.

Напомним также, что британские военные, которых планируют отправить в Украину, не будут приближаться к передовой. Их задачи будут заключаться в подготовке украинских военнослужащих, а не в боевых операциях.

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