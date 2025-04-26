США частно согласились поддержать 'коалицию желающих' – Telegraph

Соединенные Штаты Америки якобы в частном порядке согласились поддержать "коалицию желающих". Речь идет о группе стран, которые потенциально готовы были бы отправить в Украину своих миротворцев в качестве гарантий безопасности после окончания войны с Россией.

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Об этом пишет The Telegraph с ссылкой на источники. Отмечается, что американские чиновники "открыли дверь" для предоставления разведывательной и логистической поддержки британским и европейским солдатам для поддержки мирного соглашения Украины с РФ.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как пишут журналисты, в течении двух месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа на предоставление таких гарантий от Вашингтона.

В то же время готовы ли будет США вмешаться, если западные солдаты будут атакованы Россией, остается под вопросом.

"Европейские лидеры признают, что Трамп не захочет предоставлять войска, но также и то, что поддержка США необходима для того, чтобы сдерживание сработало. Публично Трамп часто отклонял призывы предоставить гарантии безопасности. Он утверждал, что американцы, въезжающие на Украину для получения доступа к редким минералам, остановят Россию от нападения. Но The Telegraph понимает, что в частных переговорах американские переговорщики в последние недели ясно дали понять, что они готовы оказать поддержку и помощь западным силам", – пишет издание.

Одной из обсуждаемых форм помощи является обмен разведданными. Это уже является основой исторических "особых отношений" между США и Великобританией.

Другая форма – логистическая поддержка. Европейским самолетам, военным судам и солдатам на земле понадобятся цепочки поставок и помощь в понимании российских перемещений в Украине и за ее пределами.

В интервью The Telegraph Кир Стармер "намекнул на закулисный прогресс", когда его спросили, предоставит ли Трамп гарантии безопасности.

"Идут постоянные обсуждения, и он неоднократно говорил, что поддержит нас, как вы знаете. И я ясно дал понять, что это важный компонент того, что нам нужно сделать", – цитируют журналисты слова главы британского правительства.

Высокопоставленные британские чиновники подчеркнули, что трудно предсказать, что в конечном итоге одобрит Трамп и когда. Прямо президент Штатов отказался обещать, что Вашингтон будет готов прийти на помощь европейским союзникам, если они подвергнутся нападению со стороны российских войск, сохраняя при этом мир в Украине.

Когда его спросили во время визита Стармера в Вашингтон в феврале, Трамп пошутил, что Великобритания достаточно сильна, чтобы противостоять России.

Как известно, Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон продвигают предложение о "коалиции желающих", в рамках которого европейские союзники будут использовать своих солдат для содействия обеспечению любого мирного соглашения Украины и РФ. Более 30 стран выразили свою поддержку, хотя лишь немногие публично предложили разместить войска на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным AFP, лишь шесть стран из 30, входящих в коалицию желающих, выразили готовность направить свой военный контингент в Украину. Среди них – Великобритания, Франция, а также страны Балтии (очевидно, Латвия, Литва и Эстония).

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