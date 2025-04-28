Британские военные не будут приближаться к передовой, если будут отправлены в Украину: в The Telegraph раскрыли подробности

Британские военные, которых планируют отправить в Украину, не будут приближаться к передовой. Их задачи будут заключаться в подготовке украинских военнослужащих, а не в боевых операциях.

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Об этом говорится в письме министра обороны Великобритании Джона Хили, оказавшегося в распоряжении издания The Telegraph. Британия не будет отказываться от требований Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), несмотря на призывы обеспечить особую защиту для миротворцев, которые могут стать мишенями для российских военных.

Теневой министр обороны Джеймс Картлидж призвал Хили рассмотреть возможность временного выхода из ЕКПЧ, поскольку существует риск преследования британских солдат из-за российских "правоохранительных" процессов. Он предупредил, что Москва может искусственно создавать инциденты, чтобы затем оспаривать действия британцев в судах.

"Во время предварительных операций наш персонал стал объектом сотен недобросовестных претензий, и мы знаем, что граждане России умело использовали правосудие в наших судах", — отметил Картлидж.

В ответ Хили отметил, что соблюдение Европейской конвенции не будет мешать выполнению миссии и Британия по-прежнему будет соблюдать высокие стандарты поведения своих военных. Он подчеркнул, что целью британского присутствия есть помощь в восстановлении современных и боеспособных Вооруженных сил Украины, а не участие в боевых действиях.

"Мы должным образом учтем положения Европейской конвенции по правам человека, разрабатывая детали коалиции добровольного развертывания. Соблюдение Европейской конвенции по правам человека… не мешает нам достичь наших целей. Мы ожидаем, что эти цели будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных вооруженных сил Украины, а не на проведении боевых операций", – заявил Хили.

Министр подчеркнул, что британский контингент не будет боевой силой, а скорее будет обеспечивать обучение украинцев. Он полностью соблюдает британское и международное право и будет размещен на западе Украины, подальше от линии фронта. Кроме того, по плану Королевские военно-воздушные и военно-морские силы будут помогать в защите воздушного пространства и территориальных вод Украины.

Картлидж выразил разочарование решением правительства не отказываться от ЕКПЧ, отметив, что даже в тылу военные могут стать мишенью для юридических атак. Он подчеркнул, что россияне уже раньше прибегали к использованию британских судов в своих интересах.

Тем временем президент США Дональд Трамп резко изменил риторику в отношении к России, раскритиковав диктатора Владимира Путина за обстрелы гражданских объектов в Украине. Он также озвучил возможность новых санкций против Москвы из-за сорванных попыток установления перемирия.

Министр обороны Хили подчеркнул, что Великобритания вместе с Францией активно работают над формированием коалиции для поддержки США в установлении справедливого мира. Он подчеркнул, что Европа должна взять на себя больше ответственности за безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Telegraph, США якобы приватно вызвались поддержать "коалицию желающих". Речь идет о группе стран, которые потенциально готовы были бы отправить в Украину своих миротворцев как гарантию безопасности после войны с Россией.

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