Европейские государства могут развернуть в Украине до 15 тыс. солдат: СМИ раскрыли подробности

Франция и Великобритания могут развернуть до 15 000 солдат для обеспечения безопасности в Украине. Кроме того, Европейский Союз планирует принять 20-й пакет санкций против страны-агрессора России.

Видео дня

Об этом сообщает WELT со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, планы гарантий безопасности, в сотрудничестве с Брюсселем, разработали военные эксперты Великобритании и Франции.

Франция и Великобритания в случае необходимости готовы предоставить нашему государству гарантии безопасности и привлечь от 10 000 до 15 000 военных в первые шесть месяцев. При условии приглашения от Украины, они могут контролировать ситуацию даже без мандата ООН или ЕС. В то же время воздушное и морское пространство будут контролировать соседние государства.

Вместе с тем ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России, чтобы и в дальнейшем ослаблять экономику Москвы и устранить "лазейки" для обхода старых санкций. Предусматриваютсяограничения на путешествия и замораживание активов для физических и юридических лиц, причастных к депортации и идеологическому перевоспитанию детей. Также рассматриваются новые санкции в банковской и энергетической сферах, включая запрет импорта российского урана и санкции против Росатома.

Как отмечает WELT, несмотря на санкции, импорт российских товаров в ЕС в 2024 году составил 33,5 млрд евро. Эти средства страна-агрессор использует для финансирования войны в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, ЕС продлил все секторальные ограничительные меры в отношении России еще на шесть месяцев. Это означает, что они будут действовать как минимум до 31 июля 2026 года. Это касается всех пакетов санкций, которые начали вводить с 2014 года после оккупации Крыма и расширяли после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Также если Россия после подписания соглашения о прекращении войны снова нападет на Украину, США и страны-члены НАТО предоставят нашему государству гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5 Североатлантического договора о взаимной обороне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!