Не только санкции: Зеленский сказал, что будет, если Россия снова вторгнется в Украину

Если Россия после подписания соглашения о прекращении войны снова нападет на Украину, США и страны-члены НАТО предоставят нашему государству гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5 Североатлантического договора о взаимной обороне. Об этом говорится в 5 пункте основного документа мирного плана.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов этого документа во время общения с прессой во вторник, 23 декабря.

Гарантии безопасности для Украины

"Пункт 5 документа: США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5", – сообщил глава государства.

Зеленский уточнил, что этот пункт базового документа имеет еще 4 подпункта, некоторые из которых еще продолжают обсуждать.

Подпункт "А" указывает, что в случае повторного вторжения РФ в Украину, "в дополнение к скоординированному военному ответу, будут восстановлены все глобальные санкции против России".

При этом не расшифровывается, что означает "скоординированный военный ответ".

Вместе с тем есть "наказание" для Украины, если она решит напасть на РФ. Об этом говорится в подпункте "В".

"Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу", – процитировал Зеленский.

Третий подпункт "С" вероятно писал сам президент США Дональд Трамп. В нем говорится о компенсации Соединенным Штатам за предоставленные гарантии безопасности. При этом не сказано, какой и за что должна быть эта "компенсация".

"Мы продолжаем разговор об этом подпункте, он от США. Здесь было указано: США получат компенсацию за гарантии безопасности. Мы просто не понимаем, что это значит, и мы ставим этот вопрос. Сейчас это вычеркнуто", – отметил президент Украины.

В четвертом подпункте – "D" – говорится о двусторонних гарантиях безопасности Украины с 30 странами.

"Пункт D. Двусторонние гарантии безопасности не исключены по этому соглашению. Это о возможности наших двусторонних соглашений с 30 странами, мы хотим, чтобы такие возможности у нас оставались. Это страны Коалиции желающих – 30 стран, это и Европа, и Канада, и Япония, которые готовы в том или ином виде быть с нами в обеспечении безопасности", – рассказал глава государства.

Зеленский прокомментировал "бумажные обещания" РФ

Владимир Зеленский критически отнесся к пункту 6 основного документа мирного плана. В нем говорится о том, что Россия якобы закрепит обещание не нападать на Украину "во всех необходимых законах, всех необходимых документах о ратификации, включая ратификацию подавляющим большинством голосов в Государственной Думе".

"Это такое предложение Соединенных Штатов Америки, которое может быть отражением предложения России, или отражением их диалога с Россией. Мы же понимаем, что даже нынешнюю войну против Украины Россия не считает своим нападением, хотя это по факту и было нападение", – подчеркнул Зеленский.

президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру с призывом после очередной массированной атаки России на нашу энергетику, в результате которой есть разрушения и погибшие. Он подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке от партнеров ежедневно – и в праздник, и в будни.

