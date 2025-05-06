СМИ: Россия передала Индии ПЗРК 'Игла-С' на фоне угрозы войны с Пакистаном

Страна-террорист Россия начала поставки вооружения в Индию на фоне угрозы войны с Пакистаном. На данный момент известно, что Москва передала переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С".

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Эти системы вооружения были поставлены в армейскую ПВО и развертываются в передовых формированиях для борьбы с самолетами, беспилотниками и ударными вертолетами. Об этом сообщает India Today.

Индийская армия получила новые российские ракеты "Игла-С" стоимостью около 29,5 млн долларов. Контракт с Россией был подписан в рамках чрезвычайных полномочий по усилению обороны западного фронта страны.

Индийская армия получила новую партию российских зенитных ракет "Игла-С" с целью усиления своих возможностей противовоздушной обороны на фоне роста напряженности в отношениях с соседним Пакистаном после атаки террористов в Пахалгаме, в результате которой погибли десятки человек.

Эти ракеты были поставлены в армейскую ПВО и развертываются в передовых формированиях для борьбы с вражескими самолетами, беспилотниками и ударными вертолетами.

Отмечается, что ПЗРК "Игла-С" играют важнейшую роль в сети противовоздушной обороны индийской армии. Помимо этого Индия объявила тендер на покупку еще 48 пусковых установок и около 90 ракет VSHORADS по ускоренной процедуре.

Напомним, 22 апреля этого года произошел теракт исламистов в вышеупомянутом городе Кашмира; в результате стрельбы погибли 26 человек. В основном жертвами были туристы. Трагедия произошла во время четырехдневного визита в Индию вице-президента США Джей-Ди Вэнса.

Как сообщал OBOZ.UA, уже в ближайшее время Индия может начать боевые действия на границе с Пакистаном. При этом в Пакистане заявили, что готовы дать ответ на акт агрессии. Об этом в соцсети Х заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

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