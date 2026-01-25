НАТО создаст роботизированную линию обороны на границе с РФ и Беларусью: что известно

Страны НАТО рассматривают запуск масштабного оборонного проекта по созданию безлюдной роботизированной зоны вдоль восточного фланга Альянса под названием Eastern Flank Deterrence Line (EFDL). Она будет проходить вдоль границ с Россией и Беларусью.

Система наблюдения охватит несколько тысяч километров пограничной линии. Об этом рассказал бригадный генерал Бундесвера Томас Ловин в интервью Welt .

НАТО формирует безлюдный щит на восточном фланге

По словам Ловина, проект рассматривается как один из ключевых инструментов сдерживания возможной агрессии со стороны России и Беларуси. Он предусматривает развертывание многоуровневой оборонительной системы с использованием сенсоров, роботизированных наземных платформ, беспилотников и автоматизированных средств ПВО и ПРО.

При этом зона будет оставаться почти безлюдной, а решение о применении вооружения будет принимать человек. В систему планируют интегрировать стационарные и мобильные радары, оптические и акустические датчики, спутниковые данные, информацию с самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, БПЛА и роботов-разведчиков.

Полученные данные будут передаваться в командные центры, где их будут обрабатывать системы искусственного интеллекта. Это позволит в реальном времени отслеживать перемещение потенциального противника и быстро активировать соответствующие оборонительные алгоритмы.

В пределах этой зоны планируется использование вооруженных беспилотников, полуавтономных боевых платформ и роботизированных наземных комплексов. Они должны сдерживать продвижение врага, нарушать темп его действий без непосредственного привлечения военных НАТО.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс без участия США не способен эффективно защитить свои государства-члены, поэтому роль Вашингтона является определяющей для безопасности НАТО, поскольку без него Альянс теряет свою сдерживающую силу.

Как писал OBOZ.UA, по словам экс-главы военной разведки Финляндии Пекка Товери, Россия не способна представлять значительную военную угрозу для НАТО в целом. Вместо этого она может решиться бросить вызов пятой статье, спровоцировав раскол и выяснить, выдержит ли Альянс проверку и встанет ли на защиту одного из своих членов.

