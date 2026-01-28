Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что реальные гарантии безопасности для Украины невозможны без прямой поддержки со стороны Соединенных Штатов. По его словам, решающим фактором остается американский "бэкстоп", без которого любые европейские инициативы теряют эффективность.

Об этом Рубио сказал во время слушаний в Конгрессе США. Он подчеркнул, что дискуссии о гарантиях безопасности для Украины уже достигли определенного консенсуса, однако их реализация критически зависит от роли Вашингтона.

По словам сенатора, нынешние предложения по гарантиям безопасности для Украины предусматривают развертывание ограниченного контингента европейских войск, преимущественно из Франции и Великобритании, в послевоенный период. В то же время настоящей гарантией сдерживания остается именно американский "бэкстоп " – прямая поддержка и гарантии со стороны США.

Рубио отметил, что готовность отдельных европейских государств разместить войска в Украине важна, но без поддержки США она не имеет решающего значения.

"Много говорят о гарантиях безопасности, и сейчас в случае с Украиной царит общее согласие относительно этого. Но эти гарантии безопасности, по сути, предусматривают развертывание нескольких европейских войск, преимущественно французских, в Великобритании, а затем американский "бэкстоп". Но на самом деле гарантия безопасности – это американский "бэкстоп". Я не умаляю того факта, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я отмечаю, что это не имеет значения без американского "бэкстопа", – сказал Рубио.

Сенатор также обратил внимание, что потребность в сильном американском компоненте на фоне гарантий безопасности обусловлена недостаточными инвестициями европейских союзников в собственные оборонные способности в течение последних двух-трех десятилетий.

"Причина того, почему вам нужен такой сильный американский "бэкстоп", заключается в том, что наши союзники и наши партнеры не инвестировали достаточно в собственные оборонные возможности в течение последних 20 или 30 лет".

По его словам, хотя ситуация постепенно меняется и в отдельных странах уже виден прогресс, этот факт нельзя игнорировать при формировании долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в США назвали напрасными усилия "коалиции желающих" по обеспечению мира в нашем государстве и отметили, что решающими для Украины являются американские гарантии безопасности. При этом отправлять своих военных в Украину после достижения соглашения, как это выразили готовность сделать некоторые европейские страны, Штаты отказываются.

