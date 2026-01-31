'Это означало бы полный крах': Писториус прокомментировал вероятное дистанционное отключение Трампом немецких F-35

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что он считает kill switch для истребителей F-35 – дистанционный выключатель самолетов – невозможным со стороны Соединенных Штатов Америки. ФРГ должна получить 35 таких самолетов в начале 2027 года.

Видео дня

Об этом Писториус заявил в интервью изданию RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ему задали вопрос насчет F-35, так как в таком случае Германии придется постоянно зависеть от американского программного обеспечения.

"F-35, многоцелевые самолеты пятого поколения со стелс-технологией, усилят боевую мощь ВВС и, следовательно, вооруженных сил Германии в целом. Еще 12 стран НАТО используют F-35 или будут их использовать. Наши 35 истребителей должны поступить в начале 2027 года. Я считаю, что так называемый kill switch со стороны США является невозможным", – заявил министр.

Он пояснил, что Штаты не прибегнут к такому шагу, ведь это сработает против них.

"Представьте себе, что производитель выключил бы эти самолеты или перестал бы обновлять программное обеспечение: это означало бы конец американского экспорта вооружения. Ведь с этого момента никто бы больше не доверял американской оборонной промышленности, независимо от того, кто у власти в Соединенных Штатах. Поэтому такой вопрос на самом деле не стоит", – подчеркнул Писториус.

В Германии переживают из-за kill switch?

В марте прошлого года медиа писали, что американцы будут продолжать существенно влиять на боевую готовность самолетов F-35, которые получит Германия. В связи с этим в Берлине опасаются, что президент США Дональд Трамп в один момент может приказать отключить поддержку истребителей.

Эти опасения относительно дальнейшей поддержки истребителей возникли после того, как Соединенные Штаты приостановили поставки военной помощи Украине и отменили доступ к разведывательным данным. Эта ситуация вызвала тревогу среди европейских стран, которые закупают оружие у США и остаются зависимыми от Вашингтона относительно дальнейшего функционирования вооружения.

В то же время источники в военных кругах Германии считали, что пока оснований для паники нет. Немецкие военные считали маловероятной возможность того, что США поставят ВВС Германии в зависимость и прекратят поддержку истребителей F-35.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году медиа писали о том, что европейские страны активно ищут способы уменьшить свою военную зависимость от США. Одним из важных шагов на этом пути является разработка собственного истребителя шестого поколения, который в будущем может заменить американский F-35.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!