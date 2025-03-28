"Это будет очень плохой день": Рубио пригрозил Венесуэле, если та нападет на Гайану

Соединенные Штаты Америки предостерегли Венесуэлу от возможной военной агрессии против Гайаны. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что любая атака на соседнюю страну или на объекты американской компании ExxonMobil будет иметь серьезные последствия.

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Рубио сделал это заявление во время пресс-конференции с президентом Гайаны Ирфаном Али во время визита в Латинскую Америку. По его словам, Венесуэла рискует оказаться в очень сложной ситуации, если решится на силовые действия.

"Это будет очень плохой день для венесуэльского режима, если они будут атаковать Гайану или будут атаковать ExxonMobil, или что-то подобное. Это будет очень плохой день, очень плохая неделя для них. И ничем хорошим это для них не закончится", – сказал Рубио.

В то же время он не уточнил, какие именно действия могут предпринять США в ответ, но подчеркнул, что у американского флота есть достаточные возможности для реагирования на такие угрозы, поэтому для режима Венесуэлы будет "ошибкой" атаковать Гайану.

"Я думаю, что все понимают, и я хочу, чтобы это было ясно. Я считаю, что ВМС США сегодня четко дают понять и демонстрируют нашу способность – у нас большой флот, и он может добраться почти куда угодно в мире. И мы имеем обязательства, которые существуют сегодня перед Гайаной", – добавил госсекретарь.

В издании The New York Times отметили, что регион Эссекибо, занимающий около двух третей территории Гайаны, остается предметом территориального спора. Венесуэла в последние годы усугубила свои претензии на эту территорию, поскольку там расположены значительные залежи природных ресурсов.

ExxonMobil обнаружила запасы нефти в Эссекибо в 2015 году, а также там находятся месторождения золота, боксита, алмазов, урана и марганца.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вводить 25-процентные пошлины для любой страны, покупающей нефть и газ из Венесуэлы, – на фоне чего стоимость нефти марки WTI выросла до трехнедельного максимума. По его словам, среди причин этого якобы крайняя враждебность Венесуэлы к США.

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