Трамп угрожает всем странам, которые будут покупать нефть у Венесуэлы: чем будет "бить" по ним

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вводить 25%-ные пошлины для любой страны, которая покупает нефть и газ из Венесуэлы – на фоне чего стоимость нефти марки WTI вырослп до трехнедельного максимума. По словам американского президента, среди причин этого – якобы крайняя неприязнь Венесуэлы к США.

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Новый режим пошлин должен начать действовать 2 апреля. В этот же день, как ожидается, будет также объявлено о торговых ограничениях против других стран. Что, по словам Трампа, ознаменует "освобождение Америки", передает CNN.

"Венесуэла ведёт себя крайне враждебно по отношению к Соединённым Штатам и свободам, которые мы отстаиваем. Поэтому любая страна, покупающая нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить пошлину в размере 25% на любую торговлю с нашей страной", – написал Трамп в Truth Social.

В свою очередь, аналитики Bloomberg отмечают: такой шаг усиливает конфликт Трампа с Венесуэлой по вопросам иммиграции. А также "может дестабилизировать глобальную энерготорговлю".

"Новое торговое ограничение направлено на сокращение доходов режима Николаса Мадуро в Каракасе, а также усиление давления на Китай — одного из крупнейших покупателей венесуэльской нефти, который уже подпадает под 20% пошлины по инициативе Трампа. Сами же США остаются значительным импортером венесуэльской нефти", – говорится в материале.

При этом, отмечается, Трамп не уточнил, планирует ли он вводить пошлины на импорт венесуэльской нефти в США. Что, констатируют аналитики, "может означать сохранение поставок без значительных ограничений".

В то же время, подчеркивается: после этого заявления Трампа фьючерсы на нефть марки WTI "выросли до трехнедельного максимума". По состоянию на 11:37 по Нью-Йорку, нефть подорожала на 1,3% – до 69,17 за баррель к 11:37 по Нью-Йорку.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в ЕС отсрочили введение 50% пошлин на американский виски в рамках ответа на пошлины на сталь и алюминий, наложенные администрацией президента США Дональдом Трампом. Новые тарифы на виски не начнут действовать 1 апреля.

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