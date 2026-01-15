"Две трети обеспечивает Франция": Макрон рассказал, как помог Украине избавиться от зависимости от США. Видео

Сейчас "Коалиция желающих" обеспечивает всю международную поддержку Украины в войне против России. В то же время Франция отдельно предоставляет две трети разведывательных возможностей.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что созданное интегрированное французско-британское командование, с участием США, дает реальные гарантии безопасности, мониторинг линии прекращения огня и восстановление украинской армии.

"Если год назад Украина была чрезвычайно зависимой от американских разведывательных возможностей подавляющим большинством голосов, сегодня две трети этих возможностей обеспечивает Франция. Две трети", – сказал он.

Кроме того французский президент добавил, что партнеры коалиции готовы продолжать сдерживать агрессию и поддерживать украинское сопротивление, демонстрируя готовность защищать мир и безопасность в Европе.

Последние заявления Эммануэля Макрона

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил о плане размещения французских войск в Украине. Речь идет о 6 тыс. бойцов, которых могут перебросить в Украину после завершения войны. Начальник генштаба армии Франции Фабьен Мандон пояснил, что это будут не силы сдерживания или стабилизации, а силы поддержки ВСУ.

В прошлом месяце французский президент заявил, что Европе придется найти способ непосредственного взаимодействия с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, европейцам придется изменить свой подход, если американский мирный план не достигнет успеха.

"Либо в ходе текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы возобновить диалог европейцев с Россией – в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной. Тогда снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", – предположил тогда он.

Как сообщал OBOZ.UA, слова главы Елисейского дворца откликнулись в Риме. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна наладить диалог с Россией по Украине. В то же время политик предупредила, что если это будет сделано "одиночно и бессистемно", такой шаг принесет лишь "ограниченный" эффект и сыграет на пользу Москве.