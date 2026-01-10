Макрон заговорил о размещении шести тысяч французских военных в Украине: что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане размещения французских военных в Украине. Речь идет о 6 тыс. бойцов, которых могут перебросить в Украину после завершения войны.

О таких планах Макрон проинформировал парламент и правительство Франции. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Франция отправит войска в Украину

Макрон провел закрытую встречу в Елисейском дворце 8 января, на которую пригласил военное руководство страны, глав палат парламента, а также членов правительства. По словам участников, президент представил конфиденциальные детали французского взноса в будущие гарантии безопасности для Украины.

Макрон заверил, что французские военнослужащие не будут действовать на линии фронта. Начальник генштаба Фабьен Мандон объяснил, что это будут не силы сдерживания или стабилизации, а силы поддержки украинской армии. Сам Макрон отметил, что иностранные военные будут размещены "далеко от фронта" и будут заниматься сопровождением и обучением украинских подразделений.

Стоит отметить, что лидер парламентской фракции "Непокоренная Франция" Матильда Пано подтвердила эту информацию. При этом она выразила сомнение в надежности американских гарантий безопасности, заявив, что "нет никаких оснований доверять Дональду Трампу".

В то же время часть оппозиционных сил настаивает, что возможное развертывание французских войск должно происходить только при наличии мандата ООН. Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что в течение двух-трех недель в парламенте Франции состоятся отдельные дискуссии по этому вопросу.

Напомним, в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется найти способ непосредственного взаимодействия с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его мнению, европейцам придется изменить свой подход, если американский мирный план не достигнет успеха.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна наладить диалог с Россией по Украине. Ее слова согласуются с недавними комментариями французского президента Эммануэля Макрона.