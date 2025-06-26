'Думали, что Трамп будет более прагматичным': удары США по Ирану могут повлиять на политику Китая в отношении Тайваня – FT

Вмешательство президента США Дональда Трампа в ирано-израильскую войну может повлиять на политику Китая в отношении Тайваня. В частности, этот шаг может побудить Пекин пересмотреть то, как американский президент может использовать американскую военную мощь в случае конфликта в Азии.

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Аналитики и официальные лица США и Тайваня говорят, что атака на Иран заставит советников по внешней политике главы КНР Си Цзиньпина радикально переосмыслить то, как Трамп может действовать в вопросах, которые Пекин считает жизненно важными для своих национальных интересов, таких как Тайвань. Об этом пишет FT.

"Они думали, что Трамп 2.0 будет более транзакционным, возможно, более прагматичным. Все оказывается совсем не так", – сказала Андреа Гизелли, эксперт по политике Китая на Ближнем Востоке в Университете Эксетера.

Тайваньский чиновник сказал, что в то время как армия Китая была сосредоточена на своей собственной растущей военно-морской мощи, проводя беспрецедентные операции с двумя авианосными ударными группами в Тихом океане, бомбардировка Штатами Ирана, вероятно, произвела впечатление на Пекин относительно способности США наносить быстрые и незамеченные удары.

Тянь Вэньлинь, директор Института исследований Ближнего Востока Национальной академии региональных и страновых исследований, Китайского университета Жэньминь, со своей стороны отметил, что у Китая может быть стратегическая "возможность", если США еще глубже укрепятся на Ближнем Востоке.

Но Иран, который будет значительно ослаблен конфликтом, будет неблагоприятным для геополитических и экономических интересов Китая, считает Тянь.

"Это огромный кризис, но в кризисе есть возможности и опасности в возможностях", – сказал он.

Теперь Пекин должен пересмотреть, будет ли Трамп поддерживать более изоляционистский подход к отходу от региональных очагов напряженности во время своего второго срока – или же он прибегнет к военному вмешательству, если Китай применит силу, чтобы настоять на своем суверенитете над Тайванем.

Один американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что решение Трампа отдать приказ о нанесении авиаударов будет противоречить ощущению в Китае, что угрозы президента "нельзя воспринимать всерьез".

"Теперь мнение о том, что он дрогнет в кризисной ситуации, было развенчано; это восстановило некоторое сдерживание по отношению к Китаю", – сказал чиновник.

В настоящее время администрация президента Тайваня Лай Чинг-дэ взвешивает стратегические последствия действий США против Ирана, рассказал журналистам источник.

Первоначальное мнение в правительстве Лая состояло в том, что Трамп "разрушил впечатление" о том, что изоляционисты командуют в Вашингтоне, где высокопоставленные приспешники Трампа столкнулись с неоконсерваторами из-за применения американской силы за рубежом, сказал источник.

"Это, вероятно, должно помочь в сдерживании Китая. Но нам понадобится время, чтобы понаблюдать, как Китай приспособится к этому в конкретных условиях", — отметил собеседник журналистов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Пекин призвал Вашингтон проявить максимальную осторожность в вопросе Тайваня и напомнил, что это главная "красная линия" в отношениях между Китаем и США, которую нельзя пересекать. В КНР отметили, что вмешательство в ситуацию вокруг острова неприемлемо.

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