"США должны действовать максимально осмотрительно": в Пекине назвали главную красную линию в китайско-американских отношениях

Пекин призвал Вашингтон проявить максимальную осторожность в вопросе Тайваня и напомнил, что это главная "красная линия" в отношениях между Китаем и США, которую нельзя пересекать. В КНР отметили, что вмешательство в ситуацию вокруг острова неприемлемо.

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Об этом заявила пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь во время брифинга, пишет "Укринформ". Она раскритиковала позицию США после заявлений министра обороны Пита Хегсета на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, который заявил, что любая попытка Китая захватить Тайвань силой спровоцирует разрушительные последствия для Индо-Тихоокеанского региона и мира.

Чжу подчеркнула, что Тайвань – внутреннее дело Китая, и любые внешние вмешательства лишь усиливают нестабильность.

"Некоторые представители администрации Соединенных Штатов продолжают раздувать так называемую "китайскую угрозу" и преувеличивать напряженность в Тайваньском проливе, чтобы под этим предлогом вмешиваться в тайваньский вопрос ради политических интересов США. Мы решительно выступаем против таких утверждений", – сказала Чжу, комментируя недавнее заявление Хегсета.

По словам пресс-секретаря, вопрос о Тайване остается в основе ключевых интересов Китая и является главной "красной линией", которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях.

Она также обвинила действующую тайваньскую власть в попытках втянуть другие страны в продвижение идеи независимости, что, по её мнению, не даст желаемых результатов, но увеличит напряжённость и нестабильность в регионе. Поскольку, по словам Чжу, ситуация вокруг Тайваня является сугубо внутренним делом Китая и не допускает внешнего вмешательства.

"В вопросе Тайваня американская сторона должна действовать максимально осмотрительно, придерживаться принципа одного Китая и прекратить посылать любые ложные сигналы "сепаратистским силам" независимости Тайваня", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Тайваня впервые назвало дату потенциального нападения Китая на остров. Ожидается, что это может произойти в 2027 году.

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