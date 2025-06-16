'Дети – не разменная монета': в ООН отреагировали на циничное предложение России по обмену

Гражданские лица, в том числе и дети, не должны использоваться как объект торга. Об этом заявили в ООН, прокомментировав циничное предложение государства-агрессора РФ обменивать похищенных украинских детей на российских военнослужащих-оккупантов, находящихся в плену в Украине.

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Позицию генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша объяснил его представитель Фархан Гак. Это произошло в понедельник, 16 июня, во время общения с прессой, передает "Укринформ".

"Очевидно, что все невинные гражданские лица, включая невинных детей, не должны использоваться как разменная монета", – сказал Гак.

Он добавил, это касается любых конфликтов в мире.

Ранее в ООН неоднократно отмечали, что депортация несовершеннолетних во время войн является нарушением международного гуманитарного права.

Напомним: об этом предложении, выдвинутом российской стороной, 16 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что это вне понимания и международного права.

"Это безумие, которое, кстати, россияне предлагали – мы им даем военных, а они нам детей. Просто это вне понимания, вне международного права, это в их духе", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– В мае этого года с временно оккупированной территории Украины удалось вернуть домой 15-летнего мальчика, который более трех лет был оторван от родных.

– Всего (по состоянию на 16 июня) в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA в Украину уже удалось вернуть 1359 несовершеннолетних.

– Сейчас точно известно о 19 546 незаконных депортациях и принудительных перемещениях украинских детей, но реальная цифра значительно больше.

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